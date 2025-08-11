DigitalOcean glisse après avoir dévoilé une offre d'obligations convertibles de 500 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** Les actions de la plateforme de cloud computing DigitalOcean DOCN.N chutent de 8 % à 30,43 $ dans les premiers échanges ** DOCN annonce l'offre de 500 millions de dollars d'obligations convertibles à échéance 2030 dans le cadre d'un placement privé

** Le produit sera utilisé pour racheter une partie de ses obligations convertibles à échéance 2026 et pour payer le coût des appels plafonnés, des transactions dérivées pour compenser la dilution

** Avec 91 millions d'actions en circulation, DOCN a une capitalisation boursière de près de 3 milliards de dollars

** 8 des 13 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus et 5 à "conserver"; PT médian de 38,50 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action DOCN a baissé de 3 % depuis le début de l'année