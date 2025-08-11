 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 700,71
-0,55%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

DigitalOcean glisse après avoir dévoilé une offre d'obligations convertibles de 500 millions de dollars
information fournie par Reuters 11/08/2025 à 16:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** Les actions de la plateforme de cloud computing DigitalOcean DOCN.N chutent de 8 % à 30,43 $ dans les premiers échanges ** DOCN annonce l'offre de 500 millions de dollars d'obligations convertibles à échéance 2030 dans le cadre d'un placement privé

** Le produit sera utilisé pour racheter une partie de ses obligations convertibles à échéance 2026 et pour payer le coût des appels plafonnés, des transactions dérivées pour compenser la dilution

** Avec 91 millions d'actions en circulation, DOCN a une capitalisation boursière de près de 3 milliards de dollars

** 8 des 13 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus et 5 à "conserver"; PT médian de 38,50 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action DOCN a baissé de 3 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

DIGITALOCEN HLDG
30,090 USD NYSE -8,93%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank