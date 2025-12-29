DigitalBridge monte en flèche après le rachat de l'entreprise par SoftBank pour 2,92 milliards de dollars

(Mises à jour après l'annonce de l'opération)

29 décembre - ** Les actions de la société d'investissement dans les centres de données DigitalBridge DBRG.N ont bondi de 9,8 % à 15,30 $ avant la mise sur le marché ** La société d'investissement japonaise SoftBank 9984.T va acquérir la société pour 2,92 milliards de dollars

** Le prix de l'offre est fixé à 16 $ par action, soit une prime de 15 % par rapport à la dernière clôture de DBRG

** DBRG continuera d'être une plateforme gérée séparément, selon SoftBank ** L'action DBRG a augmenté de ~57% depuis que les négociations ont été rapportées pour la première fois le 5 décembre, y compris les mouvements avant le marché ** Les entreprises canalisent des milliards dans l'infrastructure d'IA en raison de l'essor de la demande

** À la dernière clôture, DBRG a progressé de 23 % depuis le début de l'année