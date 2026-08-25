Dick's Sporting Goods revoit à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel face à la prudence des consommateurs

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Dick's Sporting Goods DKS.N a revu à la baisse mardi ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, les dépenses discrétionnaires étant sous pression dans un contexte de prudence des consommateurs, ce qui a pesé sur la demande d'articles de sport et de vêtements de sport.

La société table désormais sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 21,9 et 22,2 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 22,1 à 22,4 milliards de dollars.