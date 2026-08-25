Dick's Sporting Goods recule après avoir revu à la baisse ses prévisions annuelles

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25 août - ** L'action du distributeur d'articles de sport Dick's Sporting Goods DKS.N a chuté de 25,9%, atteignant son plus bas niveau depuis près de trois ans à 132,90 dollars

** Le titre s'apprête à enregistrer sa plus forte baisse journalière depuis août 2023 si les pertes se confirment

** La société révise à la baisse ses objectifs annuels et ne parvient pas à atteindre les estimations du deuxième trimestre, les stocks pléthoriques et les remises importantes ayant pesé sur son activité Foot Locker, tandis que les coûts élevés du carburant ont mis les marges sous pression

** La société table désormais sur un chiffre d’affaires annuel compris entre 21,9 et 22,2 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 22,1 à 22,4 milliards, et sur un BPA ajusté compris entre 11,00 et 12,00 dollars, contre une prévision antérieure de 13,50 à 14,50 dollars

** « Au fil du trimestre, la concurrence s'est intensifiée sur certains segments du marché des chaussures et des vêtements de sport, et nous avons pris des mesures pour maintenir des prix compétitifs afin de préserver et de renforcer notre position de leader », explique Ed Stack, directeur général

** « Le redressement de l'activité Foot Locker prendra probablement plus de temps que prévu, ce qui signifie que cette division pèsera lourdement sur les performances à court terme », a déclaré Neil Saunders, directeur général de GlobalData

** Les actions d’autres entreprises de vêtements de sport, telles que Nike NKE.N et Lululemon Athletica LULU.O , reculent chacune de 3%

** Under Armour UAA.N recule de 2,7%, On Holding 49G.BN perd 2,02%, tandis que Decker Outdoor DECK.N recule d’environ 4%

** À la clôture précédente, l'action DKS affichait une baisse d’environ 9% depuis le début de l’année