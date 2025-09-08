Dick's Sporting Goods conclut l'acquisition de Foot Locker pour 2,4 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le détaillant de chaussures Dick's Sporting Goods DKS.N a déclaré lundi qu'il avait finalisé l'acquisition de Foot Locker pour 2,4 milliards de dollars.

L'opération permet à Dick's de renforcer sa position sur le marché des sneakers avec plus de 3 200 magasins et d'entrer sur les marchés internationaux, alors que les deux entreprises se disputent les parts de marché.

Dick's s'attend à ce que la transaction augmente son bénéfice par action au cours de l'exercice 2026, à l'exclusion des coûts liés à la transaction et d'autres coûts non récurrents.

En mai, la société a déclaré qu'elle comptait exploiter Foot Locker en tant qu'entreprise autonome au sein de son portefeuille et conserver les marques du détaillant d'articles de sport.

L'opération a été conclue à l'issue de la période d'attente obligatoire prévue par la législation antitrust américaine, qui s'est achevée le 25 août.