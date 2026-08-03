Diamondback profite de la hausse des cours du pétrole pour dépasser les estimations de bénéfices et revoir à la hausse ses prévisions de production

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* Le bénéfice du deuxième trimestre dépasse les prévisions grâce à la hausse des cours du pétrole

* La société relève ses prévisions de production pour 2026 à plus d'un million de barils équivalent pétrole par jour

* Diamondback double son autorisation de rachat d'actions à 16 milliards de dollars

(Ajout d'une citation du directeur général au paragraphe 8, d'un commentaire d'analyste au paragraphe 8, de détails tout au long du texte et de graphiques) par Katha Kalia

Diamondback Energy FANG.O a dépassé lundi les attentes des analystes concernant son bénéfice du deuxième trimestre et a revu à la hausse ses prévisions de production annuelle, alors que les perturbations de l'approvisionnement dues au conflit prolongé au Moyen-Orient maintiennent les cours mondiaux du pétrole à un niveau élevé.

La guerre en Iran, qui a débuté fin février, a pratiquement interrompu le flux des cargaisons en provenance du Moyen-Orient via le détroit d’Ormuz, une voie de communication cruciale, faisant passer le prix du Brent d’une moyenne de 69,82 dollars le baril en janvier à 126,41 dollars en avril, et celui du WTI de 65,17 dollars à 109,64 dollars.

“Il est impossible de prédire quand l’approvisionnement finira par revenir à la normale et nous nous attendons donc à ce que cette volatilité se poursuive”, a déclaré le directeur général Kaes Van’t Hof dans une lettre adressée aux actionnaires.

Le prix réalisé par la société pour chaque baril de pétrole produit s’est établi à 94,33 dollars au deuxième trimestre, contre 62,34 dollars un an plus tôt.

Diamondback a indiqué que l’inflation des coûts de service s’était jusqu’à présent largement limitée aux dépenses liées au carburant, mais a averti que les coûts des éléments fixes, tels que les tubages, augmenteraient jusqu’à la fin de l’année 2026 et en 2027, à mesure que les niveaux d’activité et le nombre d’appareils de forage augmenteraient dans le bassin permien.

La société a également doublé son autorisation de rachat d’actions pour la porter à 16 milliards de dollars, hors taxes, avec environ 9,9 milliards de dollars restant à utiliser dans le cadre de ce programme au 31 juillet.

Scott Hanold, analyste chez RBC Capital Markets, a déclaré que les rachats d’actions avaient dépassé les attentes.

Les producteurs de pétrole devraient, selon les prévisions générales, donner la priorité aux dividendes, aux rachats d’actions et à la solidité de leur bilan, alors que leurs bénéfices s’envolent grâce à la hausse des prix de cette matière première.

Diamondback prévoit désormais de produire plus d’un million de barils équivalent pétrole par jour en 2026, contre une prévision antérieure de 972 000 boepj.

La société a produit 1 018 Mboepd au deuxième trimestre, contre 919 879 boepd un an plus tôt.

Diamondback, société basée à Midland, au Texas, a annoncé un bénéfice ajusté de 6,48 dollars par action pour le trimestre clos le 30 juin, contre une estimation des analystes de 6,01 dollars, selon les données compilées par LSEG.