Diamond Hill bondit suite à l'offre d'acquisition de First Eagle de 473 millions de dollars
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 14:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 décembre - ** Les actions de Diamond Hill Investment Group

DHIL.O augmentent de 43,7 % à environ 168,80 $ avant le marché ** La société annonce que First Eagle Investments l'achètera dans le cadre d'une transaction au comptant évaluée à environ 473millions de dollars

** Les actionnaires de DHIL recevront 175 $ en espèces par action, soit une prime de 48,9 % par rapport à la dernière clôture, selon les calculs de Reuters

** DHIL déclare qu'elle peut solliciter des propositions alternatives jusqu'au 14 janvier 2026 ** Dans le cadre de l'accord, la société ne versera pas de dividendes trimestriels jusqu'à la clôture - DHIL

** À la dernière clôture, les actions ont baissé de 21,8 % depuis le début de l'année

