Diageo va nommer une ex-Procter & Gamble à son conseil d'administration

Diageo a annoncé mardi qu'il comptait proposer à ses actionnaires de nommer Alexandra Keith, l'ancienne directrice générale de la branche beauté de Procter & Gamble, à son conseil d'administration.

Cette arrivée intervient au moment où le propriétaire de Smirnoff et Guinness, sous la houlette de son nouveau directeur général Dave Lewis, amorce un virage stratégique qui le conduit à privilégier désormais les marchés de masse et les volumes de ventes, délaissant la volonté de montée en gamme (premiumisation) qui guidait jusqu'ici sa politique.

Le numéro un mondial des spiritueux indique dans un communiqué que sa nomination, qui reste soumise au vote de ses actionnaires lors de sa prochaine assemblée générale, sera effective en date du 5 novembre.

Alex Keith siège aussi depuis 2020 au sein du conseil d'administration du fabricant américain de dispositifs médicaux Thermo Fisher Scientific.

A la Bourse de Londres, l'action Diageo se repliait de 0,2% à 1 700,5 pence après cette annonce, sous-performant un indice FTSE 100 en petite hausse d'environ 0,1%.