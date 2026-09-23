Diageo résiste à son changement de CFO

Diageo reste stable vers 1 640 GBX à Londres, après l'annonce par le géant britannique des boissons alcoolisées de l'arrivée, prévue dans le courant de l'année 2027, de Joanne Wilson en tant que directrice financière (CFO), membre du conseil d'administration et du comité exécutif de Diageo, en remplacement de Nik Jhangiani.

Actuellement CFO du géant de la communication WPP, Joanne Wilson a également occupé des postes de direction dans les domaines de la finance et du commerce chez le groupe de boissons Britvic, le spécialiste de la science des données clients Dunnhumby, ainsi que chez le groupe de distribution Tesco et le cabinet KPMG.

"Joanne est une directrice financière très expérimentée et une dirigeante commerciale qui veillera à ce que nous accélérions le redressement de Diageo, ayant déjà mené d'importantes transformations dans ses précédentes entreprises", commente Dave Lewis, directeur général de Diageo.

Nik Jhangiani a rejoint Diageo en provenance de Coca-Cola Europacific Partners en septembre 2024 et a occupé le poste de CEO par intérim de juillet à décembre 2025, supervisant le programme Accelerate et se concentrant sur la génération de trésorerie, l'excellence opérationnelle et l'efficacité des coûts.

Jefferies reste à l'achat

"Le départ de Nik Jhangiani risque d'être perçu négativement. Il a joué un rôle central dans l'élaboration de la stratégie actuelle de Diageo et est très apprécié par les investisseurs pour l'accent qu'il met sur l'exécution, la croissance et la génération de trésorerie", réagit Jefferies, qui reste néanmoins à "achat" avec un objectif de cours de 2 200 GBX.

Le courtier explique qu'il ne prévoit pas d'impact de ce changement de dirigeant sur la stratégie, le plan de redressement ou les objectifs financiers de Diageo, rappelant que sa priorité demeure le rétablissement de la croissance et du flux de trésorerie disponible.

"La stratégie de relance, axée sur l'exécution, le repositionnement du portefeuille, les gains de productivité, la génération de trésorerie et l'assainissement du bilan, est suffisamment ancrée pour que le remplacement du CFO ne modifie pas la trajectoire à moyen terme", juge-t-il ainsi.

Jefferies voit également en Joanne Wilson une remplaçante crédible, soulignant que son parcours "allie finance opérationnelle et solide expérience en matière d'efficacité des coûts, de simplification, de gestion du besoin en fonds de roulement et de conversion de la trésorerie".

"Ses dix années passées chez Tesco, suivies de postes à responsabilité chez Britvic et WPP, lui confèrent une solide expérience du secteur de la consommation, et sa collaboration antérieure avec Dave Lewis devrait aider alors que le rythme de l'exécution s'accélère", poursuit-il.