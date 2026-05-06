Diageo renoue avec la croissance organique, le marché apprécie

(Zonebourse.com) - Diageo, le numéro un mondial des spiritueux, a renoué avec la croissance organique au troisième trimestre de son exercice décalé grâce à une reprise de l'activité en Europe, ce qui fait grimper son cours à la Bourse de Londres.

Le propriétaire, entre autres, des marques Johnnie Walker, J&B, Smirnoff ou Baileys, indique que la croissance organique de son chiffre d'affaires est ressortie à 0,3% sur le trimestre clos fin mars, bien au-delà des attentes du marché qui anticipait un repli de 2,3%.

A titre de comparaison, son concurrent français Pernod Ricard avait fait état le mois dernier d'une croissance interne de 0,1% sur la même période.

Dans son communiqué, Diageo précise que l'augmentation de ses ventes en volumes ( 0,4%) a plus que compensé un "mix" prix négatif de l'ordre de 0,1%.

En données publiées, son chiffre d'affaires net a progressé de 2,3% pour s'établir à 4,5 milliards de dollars.

La croissance organique a atteint 8,8% en Europe, 16,2% en Amérique Latine et 17,1% en Afrique, notamment en raison d'une reconstitution des stocks en vue de la Coupe du Monde de football devant se tenir cet été.

En Amérique du Nord, son premier marché, ses ventes se sont cependant contractées de 9,8% en données organiques.

"Nous nous réjouissons de la forte croissance enregistrée en Europe, en Amérique Latine et dans les Caraïbes, ainsi qu'en Afrique", s'est félicité Dave Lewis, son directeur général.

"L'Amérique du Nord demeure notre principal défi : les conditions de marché y sont peu favorables et notre offre doit gagner en compétitivité. Des mesures sont déjà en cours afin d'y remédier", a-t-il souligné.

Diageo rappelle qu'il a prévu de dévoiler un nouveau plan stratégique le 6 août prochain, à l'occasion de la publication de ses résultats annuels 2025/2026.

En attendant, le groupe maintient sa prévision d'une décroissance organique de 2 à 3% de son chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice, accompagnée d'un repli de 0 à 5% de son bénéfice d'exploitation annuel.

A la Bourse de Londres, l'action Diageo gagnait 4,5% en tout début de séance, prenant la tête d'un indice FTSE 100 en hausse de 1,5%.

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