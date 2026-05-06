Diageo-Hausse surprise du chiffre d’affaires au T1, l’Europe et l’Amérique latine compensent la faiblesse du marché américain

Diageo DGE.L , premier producteur mondial de spiritueux, a enregistré mercredi une hausse inattendue de 0,3% de son chiffre d'affaires net organique trimestriel, la solidité de ses activités en Europe et en Amérique latine ayant compensé la faiblesse observée aux États-Unis, son principal marché.

Le fabricant du whisky Johnnie Walker et de la bière Guinness a maintenu ses prévisions pour l'exercice 2026 et a déclaré rester attentif à l'impact du conflit en cours au Moyen-Orient sur l'énergie, l'approvisionnement et la distribution.

Le directeur général Dave Lewis, surnommé "Drastic Dave" pour des restructurations radicales chez Tesco et Unilever, a rapidement imprimé sa marque depuis sa prise de fonctions, en abaissant les perspectives de ventes de l’entreprise et en divisant par deux le dividende intérimaire en février.

"L'Amérique du Nord reste notre plus grand défi, où les conditions du marché sont difficiles et où notre offre doit être plus compétitive. Des mesures sont déjà en cours pour y remédier", a déclaré Dave Lewis dans un communiqué.

Les analystes anticipaient une baisse de 2,3% des ventes nettes organiques sur la période de trois mois close fin mars, selon un consensus fourni par le groupe.

(Yadarisa Shabong, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)