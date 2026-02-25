Diageo déçoit encore et replonge en Bourse, mais une lueur d'espoir se profile pour l'été
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 11:19
Le numéro un mondial des spiritueux a publié ce matin un bénéfice par action (BPA) en baisse de 2,5% à 93,4 pence pour les six mois à fin décembre 2025, à comparer avec un consensus de 91 pence.
Une activité plus faible que prévu au 1er semestre
Mais le chiffre d'affaires du fabricant du whisky Johnnie Walker, de la vodka Smirnoff et de la bière Guinness n'a pas atteint les attentes du marché, en ressortant à 10,46 milliards de dollars, en décroissance organique de 2,8%, contre un consensus de 10,56 milliards (soit -2% en données organiques)
Dans une note de réaction, les analystes d'UBS constatent que le deuxième trimestre s'est soldé par une contre-performance généralisée, aucune région n'ayant réussi à atteindre les prévisions du consensus. L'Amérique du Nord et l'Asie/Pacifique ont signé les chutes les plus brutales (respectivement -10,3% et -14%), plombées par un marché américain des spiritueux en berne - particulièrement sur la tequila (-14%) - et une consommation chinoise qui reste "très faible".
Quant à l'Europe ( 2,2 %) et à l'Amérique Latine (-0,2 %), les deux zones ont réussi à limiter la casse grâce à la résilience de Guinness sur le Vieux Continent et au dynamisme du Brésil ( 6,5 %), mais ces résultats restent inférieurs aux attentes
Des objectifs encore révisés à la baisse, mais des réactions plutôt tempérées
Le groupe britannique a déclaré que les tendances économiques dégradées aux Etats-Unis et en Chine le contraignaient à réduire son objectif de croissance organique pour l'exercice en cours, à fin juin 2026, désormais vue entre -2% à -3% alors qu'il espérait encore pouvoir afficher une performance stable précédemment.
Diageo a également revu à la baisse sa prévision de marge opérationnelle pour l'ensemble de l'exercice, anticipée dans une fourchette de 0% à 5%, alors que son objectif était de 5% à 10% jusque-là.
Enfin, l'entreprise a décidé de diviser par deux le montant de son dividende trimestriel, ramené à 20 cents par action contre 40,50 cents sur la même période de l'exercice précédent, afin de préserver son bilan et se ménager une certaine flexibilité financière.
En dépit de cette accumulation de mauvaises nouvelles, les réactions des analystes s'avéraient plutôt tempérées dans l'ensemble.
"Le gros du débat aujourd'hui, c'est de savoir si on va devoir faire face à un gros reset au niveau des prévisions pour l'exercice 2026/2027, une fois que seront connus les détails du nouveau plan stratégique", commentent les équipes de Jefferies ce matin.
Une nouvelle stratégie en devenir
Chez RBC, on dit s'attendre à la présentation d'une nouvelle feuille de route quelque part dans le courant de l'été de la part du nouveau directeur général Sir Dave Lewis, en poste depuis quelques semaines à peine.
Dans le communiqué publié ce matin, le CEO indique avoir d'ores et déjà identifié trois priorités immédiates, à savoir (1) déployer des stratégies de conquête par segment et reprendre du terrain avec les marques qui comptent, (2) se concentrer sur "le client, le client, le client" et (3) remettre à plat le modèle opérationnel de Diageo pour aller chercher une rentabilité qui tient la route sur la durée.
"Diageo dispose d'un portefeuille de choix sur tous les segments de prix", jugent les analystes de RBC. "Ils ont tout l'arsenal nécessaire pour redevenir ultra-compétitifs sur le "mainstream", pile le terrain de jeu où le nouveau CEO, Sir Dave Lewis, a fait ses armes durant toute sa carrière", ajoute le courtier canadien.
"Mais il faut bien dire que nous n'avons pas beaucoup d'indications sur les perspectives du groupe au-delà de l'exercice qui se terminera en juin", déplore le broker.
L'action Diageo, qui affichait des gains annuels de près de 17% à la clôture d'hier soir, a d'abord cédé plus de 7% après la cloche avant de limiter ses pertes au fil de la matinée. Le titre perdait 5,6% vers 9h50.
Valeurs associées
|1 750,000 GBX
|LSE
|-6,62%
A lire aussi
-
Le chancelier Friedrich Merz a plaidé mercredi pour une coopération renforcée mais plus "juste" avec la Chine, au premier jour d'une visite chez le principal partenaire commercial de l'Allemagne, de plus en plus perçu dans son pays comme un dangereux concurrent ... Lire la suite
-
La Bourse de Tokyo signe un début d’année spectaculaire. Porté par un contexte politique clarifié et une stratégie de relance ambitieuse, le Nikkei 225 attire de nouveau les flux internationaux. Le Japon peut-il redevenir un terrain d’investissement durablement ... Lire la suite
-
Afin de retrouver la croissance, Seb envisage "jusqu'à 2.100" suppressions de postes dont 500 en France
Jusqu'à 2.100 suppressions de postes dans le monde, dont 500 en France sur la base du volontariat: le groupe d'électroménager Seb (Moulinex, Tefal, Rowenta) lance un plan d'économies draconien, afin de renouer avec la croissance et de s'adapter à un marché de plus ... Lire la suite
-
En grave difficulté, l'éditeur de jeux français Nacon demande son placement en redressement judiciaire
Nouveau coup dur pour l'industrie du jeu vidéo en France: l'éditeur Nacon a annoncé mercredi être en cessation de paiements et demander son placement en redressement judiciaire face aux difficultés financières de sa maison mère, BigBen Interactive. "A ce jour, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer