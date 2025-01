Diageo: cède sa participation dans Guinness Ghana Breweries information fournie par Cercle Finance • 29/01/2025 à 10:15









(CercleFinance.com) - Diageo annonce la vente de sa participation de 80,4 % dans Guinness Ghana Breweries au groupe Castel.



Diageo conservera la propriété de la marque Guinness ainsi que d'autres marques actuellement produites par Guinness Ghana (Malta, Orijin, Smirnoff Ice, Alvaro et les spiritueux grand public), qui seront licenciées à Guinness Ghana dans le cadre d'un nouvel accord de licence et de redevances à long terme.



Diageo continuera à diriger la stratégie de marque et de marketing de l'iconique Guinness en partenariat avec Castel, afin de favoriser la croissance et le développement du marché local.



La finalisation de la transaction est prévue au cours de cette année, sous réserve de l'obtention des approbations réglementaires.





