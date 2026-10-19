DHL relève ses prévisions annuelles, les analystes apprécient mais le titre recule

(Zonebourse.com) - La direction du spécialiste des transports et des services logistiques (-1,89%, à 57,12 euros) a relevé ses objectifs financiers pour l'ensemble de l'exercice 2026. Cette décision s'appuie sur la poursuite d'une solide dynamique des résultats, tirée en particulier par la division Express, ainsi que sur l'anticipation d'une forte période de pointe saisonnière au quatrième trimestre.

L'Ebit du groupe est désormais attendu à plus de 7 milliards d'euros, contre une prévision antérieure à plus de 6,5 milliards d'euros. L'Ebit des divisions DHL devrait finalement atteindre plus de 6,4 milliards d'euros, contre plus de 5,9 milliards précédemment. Les flux de trésorerie disponible (hors fusions et acquisitions), auparavant attendus à environ 3 milliards d'euros, devraient finalement atteindre 3,2 milliards d'euros.

Enfin, les investissements sont augmentés à 3,6 milliards d'euros, contre une précédente fourchette de 3 à 3,3 milliards d'euros, afin de saisir des opportunités de croissance ciblées.

Par ailleurs, la trajectoire à moyen terme du groupe (visant un EBIT de plus de 7 milliards d'euros dans un environnement macroéconomique normalisé) fera l'objet d'un réexamen en mars prochain.

Pour justifier cette révision, DHL a dévoilé ses données préliminaires pour le troisième trimestre 2026, marquées par une progression globale de la demande. Le chiffre d'affaires est en hausse de plus de 12% sur un an, atteignant 22,6 milliards d'euros et l'Ebit opérationnel s'établit à environ 1,71 milliard d'euros, en hausse de 16% par rapport au troisième trimestre 2025.

L'avis des analystes

Deutsche Bank signale que l'écart annoncé provient des divisions DHL et en particulier, une fois de plus, de la division Express. Pour les analystes, le chiffre d'affaires annoncé du troisième trimestre est 4% supérieur à leurs attentes et l'Ebit 1% supérieur.

DB évoque également les retombées positives continues des mesures de rendement et de coûts dans la division Express, ainsi que l'effet de levier opérationnel lié à la hausse des volumes transportés.

La recommandation reste à acheter, et l'objectif a été porté de 62 à 64 euros.

Pour Bank of America, ce relèvement des prévisions est celui que les analystes attendaient. Ils en profitent pour relever leur estimation d'Ebit pour 2026 de 1%, à 7,14 milliards d'euros, et celle du flux de trésorerie disponible de 2%, à 3,25 milliards d'euros, afin de tenir compte de la performance supérieure aux attentes enregistrée au troisième trimestre.

BoA estime également que sa prévision pour l'activité Express au quatrième trimestre pourrait être dépassée, compte tenu des tensions sur le marché du fret aérien. La recommandation est confirmée à l'achat.

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