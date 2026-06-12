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DHL poursuit son partenariat avec le Championnat du Monde d'Endurance
information fournie par Zonebourse 12/06/2026 à 14:33

DHL et le Championnat du Monde d'Endurance de la FIA (FIA WEC) ont annoncé la prolongation de leur partenariat par un nouvel accord pluriannuel.

DHL continuera d'être le partenaire logistique officiel du FIA WEC, des légendaires 24 Heures du Mans et, pour la première fois, soutiendra également l'Asian Le Mans Series.

Le championnat couvre des marchés clés en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Asie et au Moyen-Orient et la participation de marques automobiles majeures, dont Alpine, Aston Martin, BMW, Cadillac, Corvette, Ferrari, Ford, Genesis, Lexus, McLaren, Mercedes, Peugeot, Porsche et Toyota.

DHL est responsable de la coordination et de l'exécution du transport des voitures de course et du matériel critique à travers tous les événements du championnat.

Au cours d'une saison typique du FIA WEC, DHL gère la logistique de toutes les courses avec une grille de 36 voitures, incluant le transport d'environ 120 conteneurs, jusqu'à sept vols d'affrètement dédiés par étape intercontinentale, et des milliers de pneus de course.

" Avec la forte croissance du Championnat du Monde d'Endurance FIA et le nombre croissant de constructeurs, la logistique précise et évolutive devient de plus en plus cruciale. Notre partenariat démontre comment nous créons ensemble les conditions pour des performances optimales, sur la piste comme en dehors ", a déclaré Felix Heger, DG de DHL Global Forwarding Allemagne & Suisse.

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