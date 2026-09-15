DHL met la main sur Open Market en Colombie

DHL Supply Chain indique avoir conclu un accord pour acquérir Open Market, un opérateur de logistique et de transport en Colombie, une transaction dont les termes financiers ne sont pas précisés et dont la finalisation reste soumise aux conditions habituelles.

Cette acquisition stratégique élargit encore la présence de DHL en Amérique latine et soutient la mise en oeuvre de la stratégie 2030 du groupe allemand, renforçant son ambition de croissance dans les secteurs des sciences de la vie et de la logistique de la santé d'ici 2030.

"La forte dynamique économique de la Colombie et la demande croissante pour des services logistiques et de transport intégrés en font un marché clé en croissance pour DHL Group", explique Hendrik Venter, le CEO de DHL Supply Chain.

En intégrant le réseau de 21 entrepôts d'Open Market, couvrant 120 000 m², 13 plateformes de cross-dock et un réseau de transport soutenu par une flotte de véhicules détenue en propre, DHL Supply Chain renforce considérablement ses capacités opérationnelles dans le pays.

Avec l'arrivée de l'équipe d'Open Market, qui compte environ 4 100 employés, cette acquisition renforce également le portefeuille de solutions logistiques de DHL en ajoutant des capacités dans le transport, l'emballage et les opérations à température contrôlée.

L'engagement de DHL envers la Colombie se manifeste aussi par la poursuite de ses investissements locaux, notamment par l'expansion récente d'un centre logistique à Cota, près de Bogotá, qui renforcera ses capacités dans la gestion de chaînes d'approvisionnement spécialisées.