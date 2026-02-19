DHL Group renforce sa logistique santé au niveau mondial
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 15:32
Le groupe va réaliser un investissement stratégique de 2 milliards d'euros dans DHL Health Logistics et vise à offrir une visibilité complète de bout en bout pour les produits pharmaceutiques sensibles.
Le réseau connecte plus de 30 hubs et passerelles aériennes conformes aux bonnes pratiques de distribution (GDP). Cela permet de réduire la dépendance aux transporteurs tiers et améliore le contrôle de la température et l'intégrité des produits.
Un premier corridor relie Bruxelles (BRU) à Cincinnati (CVG), connectant directement le Midwest américain à l'un des principaux pôles européens des sciences de la vie, avec 45 000 m² d'infrastructures pharmaceutiques dédiées à BRUcargo.
DHL va utiliser également un Boeing 777 cargo dédié sur la liaison BRU-CVG, garantissant une capacité constante et un contrôle renforcé sur l'un des axes pharmaceutiques les plus stratégiques.
Le dispositif vise à soutenir la demande croissante en transport rapide et sécurisé de vaccins, biologiques et thérapies cellulaires et géniques, tout en réduisant les coûts liés aux emballages spécialisés et aux conteneurs réfrigérés.
Il permet de soutenir les besoins logistiques évolutifs des plus grandes entreprises de santé et pharmaceutiques du monde.
Oscar de Bok, DG de DHL Global Forwarding, Freight, déclare que " notre réseau élargi réunit la connectivité aérienne mondiale de DHL Aviation, notre réseau de stations conforme au PIB et nos investissements majeurs dans des installations modernes à température contrôlée ", afin d'offrir " une colonne vertébrale logistique plus résiliente et plus efficace ".
