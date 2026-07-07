DHL Group relève ses prévisions de bénéfices pour l'année 2026

La direction a évalué les résultats préliminaires du Groupe pour les mois de juin et du deuxième trimestre 2026 et a ajusté les perspectives de bénéfices pour l'ensemble de l'année 2026.

Le développement commercial au deuxième trimestre a montré une croissance continue de la demande et, par conséquent, un élan positif des bénéfices pour le Groupe, en particulier dans la division DHL Express.

Le chiffre d'affaires a augmenté de plus de 10% au deuxième trimestre 2026 en glissement annuel.

L'EBIT du groupe a atteint environ 1 850 millions d'euros (contre 1 429 millions d'euros l'année précédente), correspondant à une augmentation annuelle d'environ 29%.

DHL Express a enregistré un EBIT d'environ 1 195 millions d'euros au deuxième trimestre, nettement supérieur au chiffre de l'année précédente (730 millions d'euros).

DHL Global Forwarding a généré un EBIT d'environ 240 millions d'euros (contre 196 millions d'euros l'année précédente).

DHL Supply Chain a enregistré des bénéfices d'environ 305 millions d'euros. Le résultat de l'année précédente, de 348 millions d'euros, comprenait des effets positifs non récurrents de 54 millions d'euros.

DHL eCommerce a déclaré un EBIT d'environ 50 millions d'euros, légèrement inférieur au niveau de l'année précédente (56 millions d'euros).

La direction a décidé d'augmenter ses perspectives pour l'ensemble de l'année 2026 comme suit : l'EBIT déclaré du groupe devrait désormais dépasser 6,5 milliards d'euros (contre au-dessus de 6,2 milliards d'euros).

L'EBIT attendu pour les divisions DHL a été augmenté à plus de 5,9 milliards d'euros (contre au-dessus de 5,6 milliards d'euros).