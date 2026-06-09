DHL développe ses capacités logistiques pour les centres de données en Asie-Pacifique

DHL Supply Chain a annoncé l'expansion de ses capacités logistiques pour centres de données dans toute la région Asie-Pacifique alors que les investissements dans l'IA s'accélèrent.

Cette expansion comprend plus de 30 000 mètres carrés d'entrepôts dédiés, actuellement opérationnels en Asie-Pacifique, auxquels s'ajoutent 130 000 mètres carrés d'extension prévus, construits sur mesure en Malaisie et en Thaïlande, dont la mise en service est prévue au cours des deux prochaines années.

Au total, DHL détiendra plus de 160 000 mètres carrés d'infrastructures logistiques pour centres de données sur les principaux marchés de la région.

"Portés par la demande croissante en intelligence artificielle, en services cloud et en connectivité numérique, les opérateurs de centres de données sont confrontés à une pression accrue pour gérer des délais plus courts, des chaînes d'approvisionnement transfrontalières complexes et le transport d'équipements de grande valeur sur des chantiers en activité" indique le groupe.

Le marché de la logistique des centres de données est en forte croissance, passant de 23 milliards de dollars en 2025 à environ 35 milliards de dollars d'ici 2030.

" Les projections de marché placent l'Asie-Pacifique en tête des pôles mondiaux des centres de données, avec des investissements attendus dans la région d'ici 2030 d'environ 800 milliards de dollars (730 milliards d'euros) ", a déclaré Javier Bilbao, DG de DHL Supply Chain pour l'Asie-Pacifique.

" La logistique des centres de données est une priorité de croissance stratégique pour DHL, portée par le développement rapide des infrastructures numériques et de l'IA ", a déclaré Amanda Rasmussen, Directrice commerciale de DHL Global Forwarding et responsable de l'équipe Logistique des centres de données au sein du Groupe DHL.