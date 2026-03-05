DHL continue d'accepter les commandes du Moyen-Orient, mais annonce des retards

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Emanuele Berro

DHL DHLn.DE accepte toujours des commandes de livraison au Moyen-Orient malgré l'escalade du conflit, a déclaré son directeur général jeudi, mais a averti qu'il y aurait des retards. L'escalade de la guerre entre les États-Unis et l'Iran affecte toute la région, y compris les livraisons à Israël qui sont actuellement acheminées via Chypre, a déclaré le directeur général Tobias Meyer lors d'une conférence de presse après la publication des résultats annuels du groupe logistique allemand.

Tobias Meyer a ajouté que DHL maintenait ses plans d'investissement au Moyen-Orient.

"Il s'agit d'investissements à long terme et nous sommes d'avis que la région reste attrayante", a-t-il déclaré.

Les entreprises de logistique et de transport maritime sont confrontées à des perturbations croissantes sur les routes aériennes et maritimes alors que le conflit est entré dans sa sixième journée. La fermeture par l'Iran du détroit d'Ormuz dimanche a contraint les principaux transporteurs maritimes, dont Maersk

MAERSKb.CO , Hapag-Lloyd HLAG.DE et CMA CGM, à détourner une nouvelle fois leurs navires vers l'Afrique , ce qui a entraîné des coûts et des délais de transit considérables .

Le géant américain du transport de colis FedEx FDX.N a déclaré lundi qu'il interrompait temporairement ses services dans cinq pays de la région.