 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

DHL continue d'accepter les commandes du Moyen-Orient, mais annonce des retards
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 12:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Emanuele Berro

DHL DHLn.DE accepte toujours des commandes de livraison au Moyen-Orient malgré l'escalade du conflit, a déclaré son directeur général jeudi, mais a averti qu'il y aurait des retards. L'escalade de la guerre entre les États-Unis et l'Iran affecte toute la région, y compris les livraisons à Israël qui sont actuellement acheminées via Chypre, a déclaré le directeur général Tobias Meyer lors d'une conférence de presse après la publication des résultats annuels du groupe logistique allemand.

Tobias Meyer a ajouté que DHL maintenait ses plans d'investissement au Moyen-Orient.

"Il s'agit d'investissements à long terme et nous sommes d'avis que la région reste attrayante", a-t-il déclaré.

Les entreprises de logistique et de transport maritime sont confrontées à des perturbations croissantes sur les routes aériennes et maritimes alors que le conflit est entré dans sa sixième journée. La fermeture par l'Iran du détroit d'Ormuz dimanche a contraint les principaux transporteurs maritimes, dont Maersk

MAERSKb.CO , Hapag-Lloyd HLAG.DE et CMA CGM, à détourner une nouvelle fois leurs navires vers l'Afrique , ce qui a entraîné des coûts et des délais de transit considérables .

Le géant américain du transport de colis FedEx FDX.N a déclaré lundi qu'il interrompait temporairement ses services dans cinq pays de la région.

Guerre en Iran

Valeurs associées

AP MOELLER-MAERS-B-
16 742,500 DKK LSE Intl -0,37%
DEUTSCHE POST
46,470 EUR XETRA -3,43%
FEDEX
384,080 USD NYSE +0,46%
HAPAG-LLOYD
140,300 EUR XETRA -0,99%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank