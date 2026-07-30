Dexcom revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel grâce à la forte demande de glucomètres

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de dispositifs médicaux Dexcom DXCM.O a revu à la hausse jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et a dépassé les estimations trimestrielles, misant sur une demande soutenue pour ses glucomètres en continu qui surveillent le taux de glycémie, ce qui a fait grimper le cours de l'action de la société de plus de 4 % en séance prolongée.

Voici les détails:

* La sensibilisation croissante aux soins du diabète, l'amélioration de la couverture d'assurance et l'adoption généralisée par les consommateurs de technologies ne nécessitant plus de piqûre au doigt ont stimulé la demande de glucomètres en continu, intensifiant ainsi la concurrence entre les leaders du marché que sont Dexcom, Medtronic MDT.N et Abbott Laboratories

ABT.N .

* Dexcom a annoncé un chiffre d’affaires de 1,31 milliard de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 13 % par rapport à l’année précédente. Les analystes tablaient en moyenne sur 1,29 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* La société a affiché un bénéfice trimestriel ajusté de 70 centimes par action, contre une estimation de 61 centimes.

* La société prévoit un chiffre d’affaires annuel compris entre 5,18 et 5,25 milliards de dollars, contre une fourchette de 5,16 à 5,25 milliards de dollars annoncée précédemment et une estimation des analystes de 5,22 milliards de dollars.

* Dexcom a annoncé en mai qu’elle nommerait deux administrateurs indépendants et réorganiserait un comité clé de son conseil d’administration, en collaboration avec l’investisseur activiste Elliott Investment Management.