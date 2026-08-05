Devon enregistre son meilleur résultat trimestriel depuis 2022 grâce à la hausse des cours du pétrole et à l'accord conclu avec Coterra

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* La production trimestrielle bondit à 1,36 million de boepd après la finalisation de l'acquisition de Coterra en mai

* Le résultat net a plus que doublé pour atteindre 1,91 milliard de dollars, son plus haut niveau depuis le deuxième trimestre 2022

* La revue du portefeuille cible les actifs non stratégiques, alors que les investisseurs activistes poussent à une concentration accrue sur le bassin du Permien

(Ajout des perspectives et des commentaires des analystes aux paragraphes 8 à 11) par Vallari Srivastava

Devon Energy DVN.N a annoncé mardi son bénéfice trimestriel le plus élevé depuis 2022, dépassant également les attentes de Wall Street, grâce à sa fusion avec Coterra Energy et à la flambée des cours mondiaux du pétrole.

Le conflit au Moyen-Orient, qui en est désormais à son sixième mois, a perturbé l’approvisionnement énergétique, le Brent de référence affichant une hausse moyenne de 19,2 % au deuxième trimestre par rapport à l’année précédente, à 89,62 dollars le baril. Devon a finalisé en mai l’acquisition de Coterra Energy pour un montant de 58 milliards de dollars, ce qui a permis de porter sa production trimestrielle à 1,36 million de barils équivalent pétrole par jour (mmboepd), contre 841.000 boepd un an plus tôt. Son prix moyen réalisé a augmenté de près de 40 % pour s’établir à 88,09 dollars par baril de pétrole produit.

Le résultat net de Devon a plus que doublé d’une année sur l’autre pour atteindre 1,91 milliard de dollars, son plus haut niveau depuis le deuxième trimestre 2022, lorsque les cours du pétrole avaient bondi à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

La fusion avec Coterra a permis à Devon de regrouper ses positions qui se chevauchaient dans plusieurs grandes formations de schiste américaines, notamment dans la partie du Delaware du bassin du Permien, au Texas et au Nouveau-Mexique, ainsi que dans le bassin d’Anadarko, en Oklahoma. Au troisième trimestre, Devon prévoit une production totale comprise en moyenne entre 1,66 et 1,69 mmboepd, avec une production de pétrole s'élevant en moyenne à 550.000-560.000 barils par jour. La société prévoit des dépenses d'investissement comprises entre 1,4 et 1,5 milliard de dollars. "Devon a réalisé un trimestre solide, mais des prévisions de production pétrolière en baisse, associées à des dépenses d’investissement plus élevées et à l’absence d’annonce de cession d’actifs, pourraient peser sur le cours de l’action demain", a déclaré Gabriele Sorbara, analyste chez Siebert Williams Shank & Co. La société a ajouté qu’elle avançait "avec rapidité et détermination" dans la révision en cours de son portefeuille. Le producteur de pétrole de schiste subit des pressions de la part d’investisseurs activistes pour rationaliser son portefeuille et se concentrer sur ses activités principales dans le bassin du Permien. "La pression des activistes ne devrait pas s’atténuer tant que la révision du portefeuille n’aura pas débouché sur des cessions concrètes", a déclaré Mme Sorbara, ajoutant que ses actifs d’exploration et de production non stratégiques pourraient potentiellement être évalués à 25 milliards de dollars.

Le producteur de schiste basé à Houston a affiché un bénéfice ajusté de 1,57 dollar par action au deuxième trimestre, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 1,39 dollar, selon les données compilées par LSEG.