Devon Energy dépasse ses estimations de bénéfices pour le quatrième trimestre grâce à une forte production
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 22:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Devon Energy DVN.N a battu mardi les estimations de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre grâce à une augmentation de la production de pétrole et de gaz dans un contexte de volatilité des prix du brut, quelques semaines après avoir accepté une fusion de 58 milliards de dollars avec Coterra Energy CTRA.N pour créer une puissance dans le bassin du Permien.

La société a affiché un bénéfice ajusté de 82 cents par action pour les trois mois se terminant le 31 décembre, par rapport aux estimations moyennes des analystes de 81 cents, selon les données compilées par LSEG.

