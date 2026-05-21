Devon acquiert des terrains de premier choix dans le bassin du Delaware pour 2,6 milliards de dollars à la suite de la fusion avec Coterra

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Le producteur de schiste Devon Energy

DVN.N a annoncé jeudi avoir acquis 16 300 acres nets non développés au cœur du bassin du Delaware, au Nouveau-Mexique, pour environ 2,6 milliards de dollars dans le cadre d'un bail fédéral, renforçant ainsi sa position dans le principal bassin de schiste des États-Unis.

Cette transaction intervient quelques semaines après la finalisation de la fusion de Devon avec Coterra Energy, d'un montant de 58 milliards de dollars, alors que les producteurs se regroupent pour réduire leurs coûts et gagner en envergure.

Le bassin du Delaware, qui fait partie du bassin permien plus vaste s'étendant de l'ouest du Texas au Nouveau-Mexique, reste le gisement pétrolier le plus prolifique des États-Unis et suscite une concurrence intense parmi les producteurs de schiste à la recherche de terrains à faible coût et à haut rendement.

La transaction, évaluée à 161 500 dollars par acre net, ajoute environ 400 emplacements de forage nets, normalisés à des forages latéraux de deux miles.

Ces terrains sont situés à proximité des opérations existantes de Devon, ce qui permet à la société de tirer parti des infrastructures en place et de forer des puits latéraux plus longs, a-t-elle indiqué.

Les baux du Bureau of Land Management américain prévoient une participation aux revenus nets de 87,5 % et une durée de 10 ans pour toutes les profondeurs, ce qui, selon Devon, offre des conditions plus favorables et des redevances moins élevées que les baux étatiques ou privés habituels dans la région.

Devon financera cette acquisition à l'aide de ses liquidités disponibles.