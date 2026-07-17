Devises : stabilité assez singulière du FOREX, malgré l'actu géopolitique

(Zonebourse.com) - Séance bien terne sur le FOREX où les écarts dépassent rarement les 0,1% par paires de devises. De façon très emblématique, le "$-Index" termine la semaine sur un score nul, à 100,77, parfaitement inchangé par rapport à la veille, et en repli de 0,2% sur la semaine écoulée. La devise qui s'illustre ce vendredi, c'est le Franc suisse qui gagne 0,2% contre l'Euro et 0,15% contre le billet vert. La livre est symétriquement la devise la plus délaissée alors qu'Andy Burnham, le nouveau 1er Ministre travailliste du Royaume Uni promet d'inaugurer une nouvelle "ère d'espoir".

La livre cède -0,2% face au Dollar et 0,12% contre l'Euro, -0,3% face au Franc Suisse.

A noter l'inhabituelle faiblesse du Yuan chinois qui cède 0,08% face au $ et -0,2% face à l'Euro.

Les métaux précieux continuent de reculer (semaine très négative) mais après une matinée difficile (et un nouveau plancher annuel à 55$), l'argent se redresse un peu ce soir, vers 56$, l'Or refranchit les 4 000$/Oz.

Des métaux et un Dollar -2 actifs refuges- qui semble complètement déconnectés de l'actualité géopolitique : L'escalade militaire se poursuit dans le Golfe Persique, les frappes s'étendent à des cibles non militaires : l'Iran a vu des ponts et des infrastructures routières ou électriques détruites, Téhéran vient de riposter en visant une centrale électrique au Koweit.

Sans électricité, pas de dessalement de l'eau de mer, ou à un rythme réduit, ce qui impose des arbitrages par rapport à d'autres industries.

Téhéran a également visé la base militaire syrienne d'Al-Tanf, le nouveau pouvoir en place à Damas ayant entamé une lutte contre le Hezbollah (armes saisies à la frontière ce vendredi).

Téhéran menace également d'appeler ses alliés Houthis à bloquer le détroit de Bab El Mandeb qui conditionne l'accès au canal de Suez ou à l'Océan Indien : en cas de fermeture, les porte conteneurs venus d'Asie devront faire le tour de l'Afrique.

Enfin, il y a la menace de coupure des 17 câbles sous marins haut débit (fibre optique) qui relient les monarchies du Glofe au reste du monde et aux principales places financières de la planète.

Les cambistes ont superbement ignoré les données "macro" du jour : les prix américains à l'importation ont augmenté de 0,3% en juin 2026 par rapport au mois précédent, selon le Département du Travail, prenant les économistes à contre-pied : ils tablaient sur un repli de 0,7%.

Par ailleurs, le moral des consommateurs américains se redresse sensiblement ce mois-ci, à en croire l'indice de confiance calculé par l'Université du Michigan (UMich), qui ressort à 54,4 en estimation préliminaire pour juillet, contre 49,5 le mois précédent.

Enfin, après une augmentation de 0,1% en mai par rapport au mois précédent (chiffre confirmé par rapport à l'estimation initiale), la production industrielle américaine s'est à nouveau accrue de seulement 0,1% en juin, à comparer à une hausse de 0,2% attendue par le consensus.

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