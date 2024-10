Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises : semaine calme sur le FOREX, malgré taux volatiles information fournie par Cercle Finance • 11/10/2024 à 19:19









(CercleFinance.com) - Nouvelle séance calme sur le FOREX malgré une salve d'indicateurs de part et d'autre de l'Atlantique et des déclarations de membres de la FED qui bousculent les scénarios de baisses de taux qui faisaient presque l'unanimité une semaine auparavant.



L'hypothèse d'un statu quo le 7 novembre prochain rassemble maintenant 25% des suffrages tandis qu'une baisse de -50Pts est tombé sous les 10%.



Le '$-Index' est resté quasi stable jusqu'en milieu d'après-midi (à proximité des 103), voir légèrement en retrait (-0,1 à à -0,15%, vers 102,85) après des 'chiffres du jour' qui semblent s'équilibrer aux Etats Unis.

La hausse du 'PPI' à +3,2% en donnée 'Core' (+0,4%) a été compensée par la publication d'une confiance des consommateurs américains qui se dégrade légèrement à 68,9 contre 70,1 selon l'indice calculé par l'Université du Michigan.

Ce repli -là où les économistes attendaient plutôt une légère hausse- reflète des reculs à la fois pour la composante de l'évaluation de la conjoncture actuelle (-0,6 point à 62,7) et celle des attentes (-1,5 point à 72,9).



Peu avant 'l'UMich', le Dollar avait progressé jusque vers 1,0900 face à l'Euro et ce soir, c'est l'Euro qui grappille 0,1% vers 1,0945.

Le Dollar s'apprécie en revanche face au Yen (+0,3% à 149) et face à la Livre (+0,1% à 1,3070) et reste inchangé face au Franc suisse.



Sur la semaine, l'Euro s'effrite de -0,25% contre $... qui stagne face au Yen, lequel tente de défendre le support des 149,3 de la mi-août.



Le Dollar avait affiché ce vendredi son plus haut rendement (4,11%) depuis fin juillet vers 14H30 avec la parution du 'PPI' : les prix à la production aux Etats-Unis ont stagné en septembre par rapport au mois précédent, et ont augmenté de 0,1% en donnée 'core' (en excluant l'alimentation, l'énergie et les services commerciaux).



Mais en creusant un peu les données du Département du Travail, il apparaît qu'en variation annuelle, si la hausse du PPI américain en données 'brutes' reste comme prévu stable à 1,8% au mois d'août, les prix réaccélèrent de +2,8% à 3,2% hors alimentation, énergie et services commerciaux.



Le taux d'inflation en Allemagne poursuit en revanche sa décrue, l'ICP en variation annuelle s'est établi à +1,6% en septembre 2024, selon Destatis qui confirme ainsi son estimation préliminaire.



'En particulier, de nouvelles baisses des prix de l'énergie ont ralenti l'inflation de manière plus significative qu'au cours des mois précédents', pointe Destatis, qui note cependant des augmentations de prix des services toujours supérieures à la moyenne.



En baisse de 0,3 point par rapport à son niveau d'août, le taux d'inflation annuel confirme ainsi repasser sous la barre des 2%, et atteint son plus bas niveau depuis février 2021, lorsqu'il s'établissait à 1,5%.





