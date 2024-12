Devises : $ robuste après CPI US, Euro délaissé avant la BCE information fournie par Cercle Finance • 11/12/2024 à 19:46









(CercleFinance.com) - Le Dollar (+0,3% en moyenne contre les principales devises) conforte ses gains en début de soirée... mais ils étaient déjà acquis avant la publication de la jauge de l'inflation (CPI) du mois de novembre.

Car ce chiffre, le plus attendu de la semaine, est un non-événement : il ressort conforme aux attentes à +2,7% d'après le Département du Travail, en hausse de 0,1 point par rapport à celui d'octobre.



Hors énergie (-3,2%) et produits alimentaires (+2,4%), deux catégories traditionnellement volatiles, le taux d'inflation annuel sous-jacent est ressorti à 3,3% le mois dernier, un niveau lui aussi en ligne avec les prévisions des économistes.

En rythme séquentiel, c'est-à-dire entre les mois d'octobre et novembre 2024, les prix à la consommation aux Etats-Unis se sont accrus de 0,3%, en données brutes comme en excluant l'énergie et les produits alimentaires.



Le billet vert gagne 0,4% face à l'Euro qui tente laborieusement de défendre le palier des 1,0500$ (1,0480 au plus bas), il prend également 0,4% face au Yen, +0,15% face au Franc suisse, et +0,1% face à la Livre.

Le Yuan recule également de -0,2% face au $ vers 7,2620 mais il gagne 0,15% face à l'Euro à 7,6230E.



L'Euro devrait acter demain la baisse attendue de -25Pts du taux directeur de la BCE demain mais il sera surtout influencé par l'actualisation des prévisions économiques dévoilées par Christine Lagarde.



Une éventuelle révision à la hausse de l'estimation de croissance pour la zone euro, actuellement établie à 1,3% pour 2025, pourrait annoncer une accélération de l'assouplissement monétaire en cours.



'Si la BCE supprime dans sa déclaration sa célèbre phrase 'les taux seront maintenus suffisamment restrictifs aussi longtemps que nécessaire', cela annoncera un nouvel objectif de la BCE visant à abaisser rapidement son taux directeur à son niveau neutre', analyse Patrick Barbe, chez Neuberger Berman.



La FED imitera certainement la BCE dans une semaine : l'outil FedWatch du CME, les marchés estiment à plus de 86% les chances que la Fed procède à une nouvelle baisse de taux de -25Pts vers 4,50%







Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.