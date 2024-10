Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises : moins bullish qu'en matinée, mais au +haut/3 mois information fournie par Cercle Finance • 29/10/2024 à 19:18









(CercleFinance.com) - Le '$-Index' progresse timidement ce soir (+0,05% vers 104,35) après avoir fusé jusque vers 104,65 : il va néanmoins inscrire sa meilleure clôture depuis le 1er août dernier, soit presque 3 mois.



Il a été dopé ce mardi matin par une nouvelle poussée de fièvre des taux longs US (avec un '10 ans' qui se tendait vers 4,345% au plus haut du jour et un '30 ans' qui vient de culminer à 4,58%) mais les taux se sont à leur tour envolés en Europe, annulant cet avantage (+6Pts sur nos OAT).



Au final, l'Euro qui avait reculé jusque vers 1,0770$ ne cède plus ce soir que 0,1% vers 1,0803.

Le Dollar conserve une avance de +0,2% face à la Livre (crédité pourtant d'un rendement record de 4,3400%) et engrange +0,3% face au Franc suisse.



La séance s'annonçait encore calme sur le front des données macroéconomiques: l'indice de confiance du consommateur américain du Conference Board s'est fortement redressé en octobre, selon l'enquête mensuelle de l'organisation patronale Conference Board, dont l'indice ressort à 108,7 contre 99,2 le mois précédent (révisé de 98,7 en première lecture).



Il convient de souligner ce scénario singulier et sans précédent : la hausse conjointe des taux et du Dollar ne stoppe toujours pas l'envolée de l'Or qui bat un nouveau record à plus de 2.770$/Oz.





