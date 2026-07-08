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Devises : le Yen de nouveau en perdition, sous 162,5 USD
information fournie par Zonebourse 08/07/2026 à 20:22

Les minutes de la FED révèlent que le maintien des taux mi-juin a été adopté à l'unanimité, mais le risque lié aux pressions inflationnistes apparaît se renforcer car le développement de l'I.A entretient des pressions sur les coûts énergétiques, les prix des composants électroniques... sans compter le recours massif au crédit de la part des "hyperscalers". La situation de l'emploi paraît moins préoccupante, le marché du travail montrant des signes de robustesse.

Le FOREX ne réagit pas de façon très spectaculaire : le Dollar perd quelques fractions (-0,05% supplémentaires) face à l'Euro qui grappille 0,1% ce mercredi vers 1,1425, la Livre prend 0,35% vers 1,3400.

Le "$-Index" s'affiche parfaitement inchangé après les "minutes" à 101,02... et il le doit en partie au fléchissement du Yuan (-0,15% à 6,8025).

Mais le "fait du jour", c'est le Yen repart de plus belle à la baisse : -0,35% vers 162,5/USD, -0,25% face à l'euro, vers 185,65.

La sérénité des marchés a volé en éclats en l'espace de 24H alors que Washington a révoqué la licence qui permettait à l'Iran d'exporter son pétrole sur les marchés internationaux, une décision qui accroît les tensions autour de l'approvisionnement énergétique mondial.

Au-delà de la dégradation du contexte géopolitique (bombardements réciproques de forte intensité touchant l'Iran, le Koweit, le Bahreïn dans la nuit de mardi à mercredi), le moment de la réouverture du détroit d'Ormuz semble repoussée de plusieurs semaines.

Les assureurs ne prendront pas le risque de couvrir les armateurs avant que l'hypothétique processus de paix soit stabilisé... et il ne l'est manifestement pas : peut-être est-il enterré, même si Trump a annoncé qu'il laisse les négociateurs poursuivre s'ils le souhaitent.

Mais ce soir, Donald Trump annonce que des frappes supplémentaires sur l'Iran pourraient survenir.

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