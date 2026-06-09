Devises : le $ se raffermit dans l'après-midi, W-Street chahuté

Le "Dollar Index" consolide pour la seconde séance consécutive, mais en peu de temps, il remonte de -0,35% vers -0,1%, c'est à dire de 99,7 vers 99,95. Pas de statistiques à l'agenda, pas de communiqué des banques centrales entre 16H et 18H... mais on assiste à un brusque décrochage du Nasdaq-100 (pratiquement -4% vers 18h45, à 28.200) et à une flambée du VIX de 22% vers 23,00.

Le repli du billet vert était un peu paradoxale vu le recul de -3,7% du baril de "WTI" vers 88 USD (3% pour le Brent vers 91,4USD), au plus bas depuis le 29 mai ou le 21 avril en intraday.

Le repli baril a frôlé les -6% vers 18H : il s'est confirmé au fil des heures, porté par les espoirs d'accalmie au Moyen-Orient.

Donald Trump avait en effet assuré ce matin que ses équipes menaient d'"ultimes efforts" pour conclure un accord de paix avec la République islamique.

Même le communiqué du ministère de la Défense iranien, indiquant vouloir poursuivre "avec plus de vigueur et de rapidité la production et le développement des équipements, armements et systèmes requis par les forces armées", n'avait pas entamé l'optimisme des marchés.

Les dégagements sur le pétrole avaient débuté dès lundi matin alors que les membres de l'OPEP ont annoncé dimanche une 4? hausse consécutive de leurs quotas, de 188 000 b/j, pour juillet.

Néanmoins, Frédéric Lorec, analyste pétrole chez AlphaValue, rappelle que la production effective du cartel est passée de 42,77 Mb/j en février à 33,19 Mb/j en avril, soit un déficit de 9,6 Mb/j directement imputable à la fermeture du détroit.

"Ils n'ont pas produit plus ; ils ont produit massivement moins. Annoncer des barils supplémentaires dans ce contexte relève de la pure communication. Le détroit étant fermé, ces barils n'atteindront pas le marché", souligne le spécialiste.

En ce qui concerne l'Euro, la parité avec le $ semble figée ce soir, autour de 1,1540/$ (il s'était redressé jusque vers 1,1575 à mi-séance) : il ne profite pas de la très probable annonce d'une première hausse de taux par la BCE ce jeudi, face à l'accélération de l'inflation européenne à 3,2% en mai (certains évoquent une possible "erreur" à la JC Trichet, été 2011... si l'inflation s'avérait "transitoire").

A noter une nouvelle progression face au Franc suisse qui s'effrite de -0,15% vers 0,9215 contre Euro et de -0,1% face au billet vert.

La FED, elle ne devrait pas bouger le 16 juin (chance de statu quo : 96%, quel que soit le niveau de l'inflation publié demain), ni fin juillet, et devrait patienter jusqu'à la rentrée

Le Yen s'affaiblit de nouveau et lâche 0,2% face au $, vers 160,45, une zone de cours qui est susceptible de faire réagir la Bank of Japan : elle devrait également relever ses taux le 15 juin et porter le loyer de l'argent à 1,00% : le "10 ans" nippon a cependant reperdu 3,2 pts de rendement ce mardi matin vers 2,685%, favorisant un solide rebond de Tokyo (la baisse du pétrole apporte également un net soulagement).