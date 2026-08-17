Devises : le $ s'effrite, le Franc suisse rebondi enfin

Petite séance sur le FOREX avec un "$-Index" qui se replie de -0,15% vers 99,50 (c'était -0,3% ce matin, à 99,30) : le billet vert n'a pas profité de l'absence de perspectives de résolution du conflit entre les États-Unis et l'Iran. Il a reculé de 0,1% face à la Livre et face à l'Euro vers 1,1578 mais progressé de 0,1% face au Yen, à 159,45; il est resté stable face au Dollar canadien. Le Franc suisse s'est montré le plus recherché après 8 séances de repli : il regagne 0,2% face à l'Euro et 0,3% face au $ (à 0,8100).

Sur le front géopolitique, la tension remonte alors que Trump a tenté une provocation ce weekend : il a affirmé que le détroit d'Ormuz sera un territoire américain une fois l'Iran vaincu -"et il l'est déjà "-selon ses dires.

Donald Trump s'inspire un peu du statut de Gibraltar qui est encadré par 2 territoires espagnols... sans oublier la présence britannique à Gibraltar.

Mais aucun des 2 ne prétend "posséder" ce détroit.

Téhéran a menacé d'étendre le conflit (à Bab El Mandeb ?) si les Etats Unis persistent dans un tel projet : le baril de pétrole a pris 1,8% ce lundi, le "Brent" repasse au-dessus des 90$, à 90,25$, le "WTI" 1,6% à 83,5 USD.

Le recul du billet vert quand le baril progresse est un schéma classique, donc cette séance de lundi "fait dans le classique".

Côté chiffres, cette séance de lundi a été ponctuée par la publication de l'indice "Empire State"" concernant l'activité manufacturière dans la région de New York : il a progressé de 5Pts vers 20,60 pour atteindre son niveau le plus élevé depuis plus de 4 ans.

Ce n'est pas un indice très "représentatif" (New York, c'est d'abord et avant tout les "services", et notamment financiers).

La Fed de New York qui compile l'Empire State précise que les nouvelles commandes et les expéditions ont enregistré de solides progressions tandis que les délais de livraison se sont nettement allongés du fait de "difficultés d'approvisionnement" qui ont continué de s'accentuer (ce sujet serait à creuser, ainsi que la hausse des coûts liée aux transports).

Du point de vue "macro", cette semaine s'annonce comme typique d'un creux de mois d'août, avec un agenda particulièrement dégarni et un seul rendez-vous attendu avec une certaine impatience programmé ce mercredi : les "minutes" de la FED (le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale).