Devises: le $ s'affaiblit, l'Euro au plus haut depuis 4 mois information fournie par Cercle Finance • 18/03/2025 à 20:16









(CercleFinance.com) - Petite journée sur le FOREX où la volatilité est demeurée faible, les écarts limités, à l'image du '$-Index' quasiment figé, qui perd 0,1% à 103,25 ce soir mais qui affichait encore +0,1% à 103,45 vers 16H30 et 103,6 vers 16H (+0,25%).



Le Dollar ne semble pas avoir réagi à la publication de nombreux chiffres aux Etats Unis à 13H30... ou alors, avec 3 heures de décalage.

La devise la plus recherchée ce mardi fut le Franc suisse (+0,5% face au $, +0,3% face à l'Euro).



L'Euro qui grappille 0,2% face au billet vert, à 1,0945 (nouveau record annuel), aurait de son côté pu être affaibli par l'accord conclu en Allemagne entre le gouvernement et les partis 'd'opposition'.



Ces derniers pèsent peu politiquement puisque les 2 principales forces -CDU et SPD- font alliance pour le lancement d'une nouvelle ère de relance économique par la dette (à hauteur de500MdsE), avec la mise au rebut de la règle des 0,35% (maximum) de déficit finançable par voie d'emprunt (et idem pour les 'Länders' qui peuvent également s'affranchir de la règle des 0,35%).

L'Euro dépasse tranquillement la résistance des 1,0930 du 5 novembre 2024.



Sur le front des statistiques, la production industrielle des Etats-Unis s'est encore accrue de 0,7% en février, d'après la Fed, après un modeste gain de 0,3% en rythme séquentiel en janvier (chiffre révisé par rapport à une hausse de 0,5% annoncée en estimation initiale),



La FED précise que la production manufacturière proprement-dite a augmenté de 0,9%, dopée par un bond de 8,5% de l'indice des véhicules automobiles et des pièces détachées, sans lequel elle n'a progressé que de 0,4%.



Le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine s'est amélioré de 0,5 point à 78,2% en février, un niveau encore inférieur de 1,4 point à sa moyenne de long terme (1972-2024).



Les prix américains à l'importation ont augmenté de 0,4% en février par rapport au mois précédent (+0,3% hors carburant), soit +2% en rythme annuel, tandis que les prix à l'exportation se sont accrus de 0,1% (en données brutes comme hors denrées agricoles), soit de +2,1% sur 1 an.



La bonne surprise du jour, vu la récente tension des taux longs, c'est le bond de 11,2% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis en février (1.501.000 unités en rythme annualisé).

Le Département du Commerce précise que les permis de construire de logements américains -censés préfigurer les mises en chantier futures- ont légèrement diminué, de 1,2% à 1.456.000 le mois dernier, tandis que les achèvements de logements ont reculé de 4% à 1.592.000.



A noter en marge des commentaires répétés de Trump au sujet de la FED 'qui doit baisser ses taux', ses allusions à une 'récession' qui ne sera pas forcément évitée par l'économie américaine (les signaux de faiblesse se multiplient, le moral des ménages chute), tandis que le Secrétaire au Trésor -Scott Bessent- tient des propos similaires et ajoute que les 'corrections sont des phénomènes qui assainissent les marchés'.



La perspective d'une récession n'est évidemment pas de nature à doper le Dollar ces prochains mois... mais comme tout est affaire de comparaison, les perspectives de croissance en Europe restent incertaines, alors que le règlement du conflit russo-ukrainien n'est pas encore acquis.



Côté Europe, l'excédent commercial de la zone euro a légèrement diminué à 14MdsE en janvier, contre 14,2 en décembre 2024, avec une augmentation des importations (+2,3%) un peu plus forte que celle des exportations (+2,1%), selon les données désaisonnalisées d'Eurostat.



Par ailleurs, l'indice ZEW du sentiment économique pour l'Allemagne montre à nouveau une forte croissance des attentes dans l'enquête de mars : à 51,6, il a augmenté de 25,6 points, soit sa plus forte hausse d'un mois sur l'autre depuis janvier 2023.





