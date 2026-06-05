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Devises : le '$-Index' bondit vers 100,10, les crypto monnaies dévissent
information fournie par AOF 05/06/2026 à 21:58

(Zonebourse.com) - Les chiffres US du jour ne sont peut-être pas archi spectaculaires mais ils tombent pile au moment où de nombreux ressors techniques étaient très tendus. Le "$-Index" par exemple avait stagné durant 13 séances entre 98,85 et 99,35, une sortie par le haut survenue le 3 juin avait été invalidée dès le lendemain... mais c'est pour mieux rebondir ce 5 juin avec un gain d'une ampleur très inhabituelle de 0,7% vers 100,10.

L'Euro se replie symétriquement de -0,8% vers 1,1518, la Livre de -0,7%, le Franc suisse de -0,9% vers 0,7965 (la devise helvétique lâche également 0,15% face à l'Euro vers 0,9175).

A noter la résilience du Yen qui ne s'effrite que de -0,15% vers 160,2 : s'il avait reculé de -0,7%, il aurait atteint la zone d'intervention de la BoJ (qui défend le niveau 161)... et s'il ne l'a pas fait, c'est que la BoJ a probablement pris les devants.

Le détonateur qui enflamme les taux à "2 ans" US de 11,5Pts, et fait exploser le "VIX" de 33% vers 20,50, c'est donc le "NFP" : l'économie américaine a créé 172 000 jobs le mois dernier, contre seulement 85 000 attendus par les économistes.

Les chiffres d'avril ont par ailleurs été fortement révisés à la hausse, passant de 115 000 à 179 000 créations de postes : cela représente 150.000 emplois de plus qu'anticipé sur 2 mois, malgré des licenciements massifs dans le secteur de l'IA, un paradoxe complet.

Le taux de chômage est resté stable à 4,3%, conformément aux attentes, le salaire horaire a progressé de 0,3%, le pourcentage de population active semble figé à 61,8%.

Ces statistiques confirment la résilience du marché du travail américain : non seulement la probabilité d'une baisse prochaine des taux directeurs de la Fed le 17 juin prochain tombe quasiment à zéro mais celle d'une hausse lors de la réunion de politique monétaire de septembre grimpe à 80%.

La forte hausse du Dollar plombe logiquement les métaux précieux avec l'Or qui lâche -3,5% vers 4.300Pts mais c'est surtout l'argent métal qui décroche avec un écart de -8% qui le ramène sous les 68$/Oz pour la première fois depuis le 30 mars.

Côté crypto-devises, c'est un véritable carnage avec la confirmation de leur étroite corrélation avec les actifs risqués (le Nasdaq plonge de -4,6%): le Bitcoin qui chute de -5,8% menace désormais le palier des 60.000$ mais on assiste à une véritable liquidation sur l'Ethereum avec -11% vers 1.570$ (l'Ether valait encore 2.000$ mardi matin vers 7H, soit -21%) et le Solana (-10% vers 61,7$ et -15% en 48H).

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