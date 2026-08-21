Devises : le $ encore KO, l'argent et le Bitcoin flambent

(Zonebourse.com) - Compte tenu du climat géopolitique, du franchissement du cap des 40.000 mds USD par la dette fédérale, les "minutes" de la FED publiées la veille ont été reléguées au second rang. Le FOREX s'est figé après la séance à grand spectacle de mercredi, qui avait vu le Dollar perdre jusqu'à -1% face à l'Euro et -1,4% face au Franc suisse (vers 18H à Paris). Il y a eu du mouvement en revanche sur l'Or et l'argent : le premier gagne 0,2% à 4.520 USD, le second près de 2% à 68,2 USD/Oz. Et le rush se poursuit sur le Bitcoin qui fuse de 6% à la hausse jusque vers 73.000 USD, pour la première fois depuis le 1er juin dernier ( 13% en 72H).

Initialement, le billet vert avait poursuivi sa glissade ce jeudi (-0,3% vers midi) avant de limiter la casse en fin d'après midi (-0,02% face à l'Euro à 1,1678).

Vers 22H (clôture des marchés US), il était difficile de trouver des écarts supérieurs à 0,1% sauf sur la paire Yen/$, avec un Yen reperdant 2/3 de ses gains de la veille (-0,5% à 159,10), idem face à l'Euro qui reprend 0,55% à 185,72.

Le "Dollar Index" s'est mis à dériver latéralement -autour de 98,85, soit une stabilité parfaite sur 24H- à partir de 18H et la situation n'a pas davantage évolué avec le repli de -1% de Wall Street, ni avec la nette remontée des taux obligataires dès ce jeudi, ce qui surprend les observateurs et met à mal la stratégie de soutien du Trésor américain.

La stratégie consistant à émettre des la dette à court terme pour racheter des maturités longues "va être amplifiée" a déclaré Scott Bessent ce jeudi sur CNBC : "cela pourrait dépasser les 4 milliards de dollars par émission".

Le rendement du "10 ans" bondit de 5,5Pts vers 4,708%, le T-Bond à "30 ans" grimpe de 5,6% vers 5,2500%, et même le "2 ans" rajoute 2,1Pts à 4,1900%.

La tension sur l'obligataire s'alimente de la promesse de Trump d'isoler économiquement l'Iran "comme jamais aucun pays ne l'a jamais été" et d'infliger des pénalités d'une sévérité jamais vue aux pays qui lui apportent un soutien sous une forme ou une autre... sans préciser quels critères permettent de qualifier de tels "soutien" et quels pays seraient incriminés.

Ce qui est certain, c'est que des "sanctions terribles" visant la Chine ou d'autres membre des BRICS entraineront des mesures de rétorsion qui compliqueront le commerce mondial, entraineront des pénuries, et cela fera grimper les prix.

Or l'absence de solution au conflit Iran/USA et la volonté d'escalader la crise repoussent tout horizon de réouverture du détroit d'Ormuz, l'Iran se réservant la possibilité de faire s'effondrer le trafic maritime via Bab El Mandeb, coupant le lien entre l'Asie, le canal de Suez et l'Europe.

Le prix du baril continue de s'envoler : le "WTI" flambe de 5,5% vers 88,5 USD, le "Brent" grimpe de 2,3% vers 93,6 USD.

Les chiffres US du jour apaisent un peu les craintes de ralentissement qui transparaissaient des "stats" US depuis 1 semaine : l'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board pour les États-Unis a rebondi de 0,2% en juillet 2026, à 99,5, alors que les économistes n'attendaient en moyenne qu'une hausse de l'ordre de 0,1% (après -0,1% le, mois précédent).

En conséquence, le taux de croissance sur six mois de l'indice avancé (LEI) est repassé en territoire positif, affichant une hausse de 0,2% entre janvier et juillet 2026, et marquant un net revirement par rapport à la contraction de 1,3% enregistrée au cours des six mois précédents.

Le sous indice des prix a baissé ce mois-ci, mais reste élevé... et la modération de juillet appartiennent déjà au passé vu le rebond du baril.

Par ailleurs, l'indice Philly Fed surprend : attendu en repli, il se redresse de 5Pts vers 46,4 et atteint ainsi son niveau le plus élevé depuis avril 2021.

Près de 57% des entreprises ont signalé une augmentation de leur activité, tandis que 10% ont signalé des baisses et que 29% ont déclaré ne pas avoir enregistré de changement d'activité.

Plus précisément, les indices des nouvelles commandes et des livraisons ont baissé, mais sont restés élevés, tandis que celui de l'emploi a augmenté, continuant de suggérer une hausse globale de l'emploi en août... ce qui semble confirmé par les dernières données sur le chômage.

Le Département américain au Travail indique que les inscriptions au chômage se sont élevées à 206.000, en repli de 6.000 à l'issue de la semaine close au 15 août (consensus : -2.000 à 210.000).

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