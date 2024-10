Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises: le $ dopé par la chute du Yen (>déclaration Ishiba) information fournie par Cercle Finance • 02/10/2024 à 22:14









(CercleFinance.com) - Même si la situation au Proche-Orient retient toute l'attention, le 'fait du jour', c'est la lourde rechute du Yen (il dévisse de -2,1% face au Dollar qui grimpe vers 146,5, -1,8% face à l'Euro qui teste 161,8).



C'est dû à la prise de position sur la politique monétaire de la BoJ du nouveau Premier ministre japonais fraîchement désigné, Shigeru Ishiba, (il va convoquer des législatives anticipées le 27 octobre) qui considère que le Japon n'est pas prêt à encaisser une nouvelle hausse de taux (celle du 1er août s'était mal passée, avec un 'krach' de volatilité qui avait fait trembler Wall Street et les places européennes durant 3 jours).



Le Dollar progresse (+0,4% à 101,62 sur le '$-Index') donc du fait de la chute du Yen et non d'achats de précaution comme la veille (+0,6%), lors de l'attaque iranienne sur des sites militaires israéliens avec 180 à 200 missiles balistiques.

L'Euro a cédé -0,2% vers 1,1045, la Livre s'effrite de -0,15% vers 1,3260, le Franc suisse de -0,35% vers 0,8495... rien de spectaculaire aujourd'hui, sauf le plongeon du Yen.



L'actualité du jour est restée caractérisée par la persistance de tensions géopolitiques (et des bombardement intenses de Tsahal sur le Sud-Liban qui sont récurrents depuis 10 jours mais affectent peu le FOREX).



Si les cambistes cherchent à se faire peur, les dernières 'rumeurs' font état de possibles frappes contre les complexes nucléaires iraniens... mais Israël qui ne reste jamais sans 'riposter' pourrait se contenter de viser une base aérienne iranienne ou un site de lancement de missiles (comme au lendemain des attaque du 13 avril).



'Une escalade majeure du côté de l'Iran risquerait d'entraîner les Etats-Unis dans la guerre, ce que Téhéran préférerait éviter', rappelle James Reilly.

Et l'attaque de l'Iran ne laisserait pas Moscou ou Pékin sans réaction : l'entourage de Xi-Jinping ne cesse d'avertir que 'le droit international et l'intégrité territoriale de tous les pays doit être respecté'.



Ces considérations ont éclipsé l'intérêt des marchés pour les 'chiffres du jour', sorte de 'hors d'oeuvre' à 48H du 'NFP' : les chiffres de l'emploi attendus vendredi sont précédés comme d'habitude par l'enquête ADP.



Le secteur privé aux Etats-Unis a créé 143.000 emplois en septembre, un chiffre supérieur aux attentes puisque les économistes s'attendaient en moyenne à 125.000 créations d'emplois le mois passé aux Etats-Unis.



Le nombre de créations d'emplois du mois d'août a par ailleurs été légèrement révisé en hausse à 103.000 au lieu de 99.000 initialement annoncé.

Le consensus entre les partisans de -0,5 et -0,25% de baisse début novembre était équilibré en début de semaine bascule à 40/60 et un 'NFP' robuste ferait définitivement pencher la balance vers 1/4 de point.



Avec la légère tension des taux et une légère rechute du 'stress', l'Or a consolidé d'à peine -0,5% depuis les sommets testés la veille, vers 2.658$/Oz.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.