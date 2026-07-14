Devises : le Dollar reprend l'intégralité de ses pertes de la veille

(Zonebourse.com) - Cette journée de mardi constitue le symétrique de celle de lundi sur le FOREX avec un "$-Index qui efface les 0,3% gagnés la veille : il retombe sur 100,90, niveau qui constitue son support depuis le 2 juillet. Après l'escalade verbale de la veille, Trump, comme à 41 reprises depuis début avril change son fusil d'épaule et délivre des propos plus apaisants. L'Euro en profite pour reprendre 0,4 à 0,45% vers 1,1425, le Franc suisse ( 0,65%) efface les pertes de la veille (à 0,8090/USD et il reprend 0,3% contre EUR à 0,9245.

A noter également la bonne tenue du Dollar canadien ( 0,6%) et du Dollar australien ( 0,85% tandis que le Yen recule face à toutes devises, sauf face billet vert ( 0,15% à 162,15.

Trump vient d'annoncer vers 18H30 qu'il convertit les 20% de taxe sur la valeur de la cargaison des navires transitant par Ormuz en obligation de conclure des projets d'achat et d'investissements avec les pays du Golfe Persique (sauf l'Iran bien sur).

Trump avait auparavant minimisé la gravité des bombardements et attaques réciproques entre Etats Unis et Iran en les qualifiant "d'incidents" qui ne préfigure pas d'escalade. Il avait au passage confirmé que le détroit d'Ormuz était sous contrôle américain... mais la réalité est que même avec cette protection annoncée le weekend dernier, pratiquement aucun navire ne circule.

Ces annonces ne convainquent pas vraiment les marchés obligataires tandis que Wall Street, comme à l'accoutumée, se saisit du moindre communiqué présidentiel "positif" pour repartir résolument à la hausse ( 1% pour le Nasdaq, 0,4% pour le S&P 500).

Cette journée était également marquée par la première prestation de Kevin Warsh devant une commission du Congrès : c'est le fameux "témoignage" bi-annuel et il en a profité pour annoncer que la FED rentrait dans une "nouvelle ère".

Il n'est pas question que l'inflation prenne de vitesse les autorités monétaires (une pierre dans le jardin de Jerome Powell) alors que les investissements, notamment dan l'A.I accélèrent fortement.

Le marché du travail se montre "remarquablement résilient" et les marchés financiers semble afficher une santé éclatante... mais Kevin Warsh souhaiterait que la croissance repose sur une "base plus large" et que les prix s'assagissent.

A ce sujet, le Département du Travail a annoncé que l'indice des prix à la consommation (CPI) s'était contracté de 0,4% le mois dernier, après une hausse de 0,5% en mai, et alors que les économistes attendaient un repli de seulement 0,1%.

Sur un an, cela porte la décélération du CPI à 3,5% après 4,2% le mois précédent et un consensus à 3,8%.

La nette décrue des prix du pétrole, liée à l'anticipation d'une réouverture d'Ormuz (accord d'Islamabad conclu il y a 1 mois, jamais respecté et désormais moribond avec les récents "incidents") y est pour beaucoup.

L'indice CPI de base (core), qui exclut les éléments volatils comme le pétrole et les produits alimentaires est lui ressorti stable, alors qu'il était attendu en hausse de 0,2%.

En rythme annuel, sa progression s'élève à 2,6%, là encore en dessous de l'estimation moyenne du marché ( 2,8%).

Cela ne modifie pas beaucoup les anticipations de relèvement des taux par la FED : 25Pts pour 63% des sondés mi-septembre et un second tour de vis est estimé à 45% de probabilité mi-décembre (45% parient sur un maintien, 10% sans opinion).

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