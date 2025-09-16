 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Devises : le $ continue de glisser, l'Or s'envole
information fournie par Zonebourse 16/09/2025 à 00:00

Le Dollar Index poursuit sa glissade pour la 3ème séance (-0,25% à 97,3) à 48H de l'entame d'un cycle d'assouplissement monétaire de la Réserve fédérale (5 réductions anticipées d'ici mai 2026 soit 3,25%, peut être 6, soit -150Pts vers 3,00/3,25%).
L'Euro avance de +0,25% vers 1,1765, les 1,1800 se rapprochent, le Yen reprend 0,2% vers 147,35, le Franc suisse également à 0,7945.

Les cambistes restent suspendus à l'annonce, prévue mercredi, des décisions de politique monétaire de la Fed, qui seront suivies d'une conférence de presse de son président Jerome Powell.

La banque centrale américaine devrait opter pour une première réduction en un an du loyer de l'argent, mais les investisseurs attendent des précisions sur les perspectives économiques et surtout sur la possibilité de nouvelles baisses de taux face aux signes de ralentissement du marché de l'emploi.

Historiquement, les fortes baisses de taux de la Fed interviennent plutôt quand l'économie faiblit, voire entre en récession... mais se greffe là-dessus le problème de la trajectoire de la dette US (37.400Mds$) qui semble hors de contrôle avec un rythme de +2.000Md$ de déficit/12 mois.

Le rythme de la création monétaire ne ralentit pas aux USA et l'Or s'envole vers un nouveau record de 3.685$/Oz.

