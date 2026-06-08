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Devises : le $ consolide à la marge, le Yuan décroche, les cryptos rebondissent
information fournie par AOF 08/06/2026 à 19:12

(Zonebourse.com) - Le '$-Index' consolide à la marge (-0,1%) vers 100,00/99,95), après un weekend intense sur le front géopolitique, l'Euro se raffermit de 0,15% face au $, de 0,27% face au Franc suisse vers 0,9203, le Yuan connait un accès de faiblesse inhabituel de -0,25% face au $ (6,7833) et même de 0,55% face à l'Euro vers 7,8285.

L'Euro a connu une séance mitigée en termes de données "macro" avec es commandes à l'industrie allemande qui ont chuté de -3,8% au lieu de -2,2% anticipé, mais inversement, l'indice Sentix du sentiment des investisseurs en zone euro s'est nettement amélioré en juin, à -13,4, contre -16,4 en mai.

Le Dollar a été pu impacté par la situation géopolitique qui semble enlisée alors que le conflit est entré dimanche dans son 100e jour.

Les perspectives d'une désescalade restent fragiles, même si Trump continue de se vanter d'avoir les cartes en main, de contrôler son allié Benjamin Netanyahu et de garder le contact avec Téhéran.

Le weekend a bien failli se solder par une reprises des hostilités à grande échelle : l'Iran a annoncé la fin de sa première vague de frappes contre Israël depuis la trêve d'avril, en représailles -c'était une des promesses jamais tenue jusqu'à ce dimanche- des opérations militaires de l'Etat hébreu au Liban.

Israël a immédiatement répliqué par des bombardement sur plusieurs cibles militaires en Iran et la banlieue de Téhéran.

Le ministre de la Défense, Israël Katz, a affirmé que les opérations contre le Hezbollah se poursuivraient, tandis que le Premier ministre Benjamin Netanyahou doit réunir ce lundi soir son cabinet de sécurité.

L'Iran de son côté semble se ranger à l'avis de Donald Trump : les 2 parties se sont confrontées et Téhéran annonce ne pas vouloir escalader et opter pour l'arrêt de ses frappes, une annonce qui a permis au Nasdaq de s'envoler de 2% alors qu'un nouveau repli était attendu ce midi.

Cela a également détendu l'atmosphère côté énergie : le WTI recule de -1,2% vers 91,7$ et Brent est repassé sous les 95 dollars le baril.

Les crypto monnaies tentent de se remettre d'un weekend "compliqué" qui a vu le Bitcoin faire une incursion sous les 60.000$ (63.300$ ce soir), l'Ethereum vers 1.550$ (1.660$ ce soir) et le Solana a chuté jusque vers 60,5$ samedi matin avant de se redresser de 10% vers 67$ ce lundi.

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