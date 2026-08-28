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Devises : K.Warsh réveille l'appétit pour le billet vert
information fournie par AOF 28/08/2026 à 20:08
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(Zonebourse.com) - Le Dollar enregistre sa plus forte hausse en quelques heures depuis les 17 et juin dernier. Le FOREX semblait largement assoupi depuis une semaine, et même depuis le 19 août en fait : Kevin Warsh a réveillé les cambistes ce vendredi en confirmant les propos tenus devant les commissions bancaires du Congrès 6 semaines auparavant. Le président de la Réserve fédérale a profité de son allocution à Jackson Hole pour confirmer que la priorité du moment c'était de maintenir sous contrôle l'inflation.

Il a indiqué que les conditions de financement n'étaient pas restrictives actuellement alors que les derniers chiffres de l'inflation ne montrent aucun signe d'une amélioration de la tendance d'ici l'automne, après une brève embellie en juin.

Kevin Warsh ne laisse la place à aucune ambiguïté : "Nous devons être convaincus que l'inflation sous-jacente tend vers notre objectif et à une vitesse suffisante : il y a encore du travail."

Et ce travail de la FED devrait consister à relever les taux sans perdre de temps : le baromètre FedWatch du CME prend un coup de chaud et l'hypothèse d'une hausse de 25 Pts mi-septembre fait d'un coup consensus à 60% (la probabilité d'un statu quo voit sa probabilité chuter à 40%).

C'est un renversement à 180° des anticipations en 24H, avec des proportions parfaitement identiques mais dans un sens opposé.

Le "$-Index" fait un bond que l'on peut qualifier de spectaculaire de 0,6% vers 99,73, sa meilleure marque depuis les 17 et 18 août dernier. Symétriquement, l'Euro recule de -0,65% vers 1,1578, le Yen de -0,5% vers 160,18, le Franc suisse de -0,68% vers 0,8098.

Le billet vert progresse également de 0,08% face au Yuan vers 6,7245, après avoir glissé inexorablement depuis un zénith de 7,30 début avril 2025 (7,16 il y a 12 mois jour pour jour).

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