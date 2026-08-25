Devises : journée sans relief, les parités se figent avant Jackson Hole

Belle journée sur l'obligataire, avec une nette détente des taux dans le sillage du "Brent" (qui retombe sous 89 USD contre 94 USD à la veille du weekend) mais journée soporifique sur le FOREX avec des écarts millimétriques ou à peine mesurables sur les principales "paires". Le "$-Index" donne le ton avec un "repli" de -0,03% à 98,98 : l'Euro s'effrite de 0,04% à 1,1670, le Franc suisse également, la Livre reste inchangée et seul le Yen se signale par un écart de -0,15% vers 159,30/$, enfin après sa lourde chute de -0,5% la veille, le Dollar canadien reprend un peu moins de 0,1% ce mardi.

Sur le front macroéconomique, l'indice de confiance des consommateurs américains calculé par le Conference Board est ressorti légèrement inférieur aux attentes pour le mois d'août. Il s'établit à 89,4 points, contre une estimation de 90,2 points.

Au-delà de cet indicateur, la semaine s'annonce riche en rendez-vous économiques, avec notamment le symposium de Jackson Hole, qui débutera jeudi.

Les investisseurs prendront également connaissance d'une nouvelle estimation de la croissance du PIB américain, des chiffres sur les revenus et les dépenses des ménages, ainsi que de l'indice des prix PCE.