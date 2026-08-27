(Zonebourse.com) - Après plusieurs séances sans relief, la séance de mercredi avait été un peu plus animée, avec une remontée du Dollar suite à la publication de l'indice "PCE" aux Etats Unis : le FOREX retombe aujourd'hui dans sa torpeur, avec des écarts à peine mesurables. Seul le Franc suisse a connu un peu de volatilité, avec une progression de 0,2% face à l'Euro (0,9365), face au Dollar (0,8035) puis également face au Yen et la Livre Sterling. Par déduction, les parités entre le billet vert, la Livre, l'Euro, le Yen sont restées totalement figées ce jeudi : le "$-Index" en témoigne avec -0,05% à 0,9910 (c'est le Yuan qui progresse systémiquement à 6,7200) et un score inchangé face à l'Euro, à 1,1650.

Les cambistes ont mis leurs systèmes de trading sur "pause" en attendant les déclarations de Kevin Warsh vendredi après-midi, depuis la tribune du sommet des banquiers centraux de Jackson Hole.

Il devrait préciser les priorités de la FED pour cet automne : les probabilités d'une hausse de taux en septembre sont pratiquement à 50/50 et c'est presque du 100% pour décembre, au Japon, on approche des 80% en septembre... et la BCE devra sûrement adopter la même stratégie si l'inflation devient la thématique N°1 de la rentrée.

Contrairement à mercredi, les "chiffres du jour" n'ont eu aucun impact mesurable sur les changes cet après-midi : le Département du Travail des Etats-Unis dévoile une baisse surprise de -4.000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage -à 203 000- lors de la semaine du 24 août alors que le consensus anticipait une stabilité, autour de 208 000.

La moyenne mobile sur quatre semaines, censée mieux refléter les tendances à l'oeuvre sur le marché de l'emploi, est ressortie quant à elle à 205 500, en baisse de 1 250 par rapport à la semaine précédente.

Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1 778 000 lors de la semaine au 17 août (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), un chiffre en repli de 18 000, toujours par rapport au niveau révisé de la semaine précédente.

Tout semble pointer vers un marché du travail plus résilient que prévu, ce qui écarte une objection majeure contre une future hausse de taux.

Le chiffre le plus marquant ce jeudi est sans conteste celui du déficit de la balance commerciale des biens aux États-Unis : il s'est creusé pour de 17,5% en 1 mois pour atteindre 118,81 milliards de dollars en juillet,. au lieu de -100,5Mds USD attendus.

Le Census Bureau précise que les exportations ont reculé de 2,9 % en juillet, tandis que les importations ont fortement progressé, de 3,7 %.

Sur le front géopolitique, c'est l'impasse au Moyen-Orient, seule une dizaine de navires ont franchi Ormuz mercredi, soit 6% du trafic normal au cours des 12 mois précédant le conflit américano-iranien.

La porte-parole de la Maison Blanche confirme : "Aucune négociation n'est en cours actuellement, et cette situation perdurera jusqu'à ce que le président estime qu'ils sont prêts à revenir à la table des négociations de manière sérieuse. Ce n'est pas encore le cas ".

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