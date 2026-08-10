Devises : accès de faiblesse du Yen, le Franc suisse glisse encore

(Zonebourse.com) - Le billet vert se redresse un peu après les presque 0,5% perdus vendredi (il reprend 0,25% vers 99,80) suite au "NFP" qui s'est soldé par une perte d'emplois au mois de juillet et une forte révision à la baisse des créations au cours des mois précédents. La hausse du "$-Index" résulte essentiellement de la forte baisse du Yen (-0,85%) avec un Dollar qui repasse la barre des 159/JPY, à 159,15 (le Yen perd également -0,75% face à l'Euro, vers 183,70).

A noter également la faiblesse du Franc suisse qui lâche 0,25% face au $ et -0,15% vers 93,50 face à l'Euro.

Le Dollar retrouve un peu son statut de monnaie refuge alors que Donald Trump voit ses promesses d'accord et de réouverture d'Ormuz s'évanouir pour la 36ème fois depuis le 8 avril dernier (la fermeture ou la non praticabilité du détroit dure depuis 5 mois... et ça chauffe de plus en plus du côté de Bab El Mandeb et des installations pétrolières saoudiennes sur la Mer Rouge).

L'Iran a durci ses positions ce weekend, exigeant l'application de toutes les résolutions du 12 juin (traité d'Islamabad) puis "l'indemnisation intégrale" des dommages causés par la guerre déclenchée le 28 février (300 Mds USD d'indemnités, la restitution de 100 Mds USD d'actifs gelés) et enfin l'arrêt de toute "provocation" américaine.

Les pourparlers ne sont peut-être pas totalement bloqués, mais ils ne sont pas prêts d'aboutir à la réouverture du détroit d'Ormuz, d'autant que Trump vient d'inventer le concept de "semi négociations" avec l'Iran.

Un responsable iranien a déclaré qu'Ormuz pourrait rester bloqué jusqu'en 2029 (fin du mandat de Donald Trump) à moins que les Etats-Unis n'accèdent à toutes les exigences déjà évoquées en préambule.

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