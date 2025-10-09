Devises : 4ème séance de hausse de 0,5% du Dollar, l'or et l'argent décrochent
information fournie par Zonebourse 09/10/2025 à 19:35
Le '$-index' affiche d'ailleurs +0,55% à 99,45, contre 97,60 lundi matin : cette accélération de +2% doit beaucoup bien sûr à la débâcle du Yen qui plonge de -4% depuis lundi et l'officialisation d'une politique de relance par la dette et les taux bas prônée par la nouvelle 1ère Ministre Sanae Takaïchi (les 'Abenomics' sont de retour).
Le Dollar engrange +0,55% face à l'Euro (vers 1,1560) et fuse de +0,8% face à la Livre vers 1,3295, de +0,6% face au franc suisse et de +0,5% face au $ canadien.
Le billet vert grimpe malgré une actualité 'macro' inexistante (pas de 'stats' aux Etats Unis, pas de chômage hebdo ni de stocks des grossistes, les agences fédérales restent fermées pour cause de 'shutdown') et au lendemain de 'minutes' de la FED sans aucune surprise.
Sur le front des statistiques, seule la balance commerciale allemande pour août est parue ce matin en Europe : l'excédent commercial de l'Allemagne s'est établi à 17,2 milliards d'euros pour le mois d'août 2025, en légère hausse donc par rapport à celui de 16,3 MdsE du mois précédent (révisé d'une estimation initiale qui était de 14,7 MdsE).
De façon assez logique, et même s'il a fallu attendre 3 journées complètes, l'or subit enfin le contrecoup de la progression spectaculaire du Dollar depuis le début de la semaine : il entame une brusque consolidation (-1,2% vers 3.960$), pas aussi violente que celle de l'argent retombé en quelques heures de 51,2 vers 48,8$ (-5% en ligne droite).
