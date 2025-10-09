 Aller au contenu principal
Trump se sent "en pleine forme" avant une nouvelle visite médicale
information fournie par AFP 09/10/2025 à 23:16

Le président américain Donald Trump, à la Maison Blanche, le 8 octobre 2025 ( AFP / Jim WATSON )

Donald Trump, 79 ans, a dit jeudi se sentir "en pleine forme" à la veille de passer une visite médicale, la deuxième depuis son retour à la Maison Blanche en janvier.

Evoquant son déplacement prévu vendredi à l'hôpital militaire Walter Reed, proche de Washington, le président américain a déclaré: "Je vais rencontrer les militaires et je vais faire une sorte de visite médicale semi-annuelle".

La Maison Blanche avait déjà annoncé mercredi une "visite médicale annuelle de routine", venant après celle déjà passée en avril par le dirigeant républicain et lors de laquelle son médecin l'avait jugé en excellente santé.

"Je crois que je suis en pleine forme, je vous tiendrai au courant. Mais je n'ai pas de difficultés jusqu'ici", a-t-il poursuivi, en réponse à une question posée alors qu'il recevait le président finlandais Alexander Stubb dans le Bureau ovale.

La main du président américain Donald Trump, photographiée le 22 septembre 20205 à la Maison Blanche. ( AFP / SAUL LOEB )

"Je me sens très bien physiquement. Je me sens très bien mentalement", a-t-il encore déclaré.

Donald Trump, président le plus âgé à avoir prêté serment aux Etats-Unis, n'échappe pas aux questions et spéculations sur sa santé, même si elles sont loin d'atteindre l'intensité de celles posées pour son prédécesseur démocrate Joe Biden.

Le milliardaire a été vu avec des hématomes sur la main droite. Des photos récentes le montrent avec une épaisse couche de maquillage à cet endroit.

La Maison Blanche avait affirmé en juillet que ces bleus étaient dus à "des serrages de main fréquents" et à sa prise d'aspirine comme traitement cardiovasculaire standard.

L'exécutif américain avait également révélé que Donald Trump souffrait d'insuffisance veineuse chronique, une affection répandue et bénigne, se manifestant dans son cas notamment par des gonflements au niveau des chevilles.

Donald Trump
