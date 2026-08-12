Deux terminaux céréaliers russes de Novorossiisk à l'arrêt après une attaque ukrainienne–sources

(Actualisé avec détails, Zelensky)

Deux des plus importants terminaux céréaliers du port russe de Novorossiisk, en mer Noire, ont suspendu leurs opérations à la suite d'une attaque ukrainienne de drones dans la nuit, ont déclaré mercredi quatre sources à Reuters.

Une source du secteur, sous couvert d'anonymat, a déclaré que le terminal céréalier de Novorossiisk, qui a une capacité d'exportation de 8,5 millions de tonnes métriques par an, avait suspendu ses opérations, ajoutant qu'un examen des dommages était en cours.

Un porte-parole de Demetra Holding, propriétaire du terminal, a confirmé que celui-ci avait été endommagé lors de l'attaque, se refusant à tout autre commentaire.

NKHP, un autre terminal céréalier important du port de Novorossiisk, doté d'une capacité d'exportation de 7,1 millions de tonnes métriques par an, a également été l'objet de dégâts et a suspendu ses opérations, selon trois sources du secteur.

OZK, son propriétaire, a fait état de dommages dans le terminal mais n'a pas recensé de blessé.

Le président ukrainien, Volodimir Zelensky, a confirmé sur Telegram que Kyiv avait mené des frappes de drones, de missiles et de navires sans pilote sur le terminal de Novorossiisk.

La Russie est le plus grand exportateur de céréales au monde et la majorité de ses exportations sont envoyées depuis des ports en mer Noire tels que celui de Novorossiisk.

Le plus grand lobby céréalier de Russie avait averti le mois dernier que des attaques ukrainiennes de drones pourraient mener à la suspension des exportations par la mer Noire, provoquant une hausse des prix et des famines en Afrique et au Moyen-Orient.

Veniamin Kondratyev, le gouverneur de la région de Krasnodar, où est situé le port, a rapporté une vague "massive" d'attaques ukrainiennes qui a fait deux morts, dont un enfant de 8 ans.

(Reportage d'Olga Popova; Zhifan Liu pour la version française; édité par Benoit Van Overstraeten)