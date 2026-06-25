Deux séismes majeurs ont frappé le Venezuela, faisant au moins 32 morts et des centaines de blessés

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* Des dégâts constatés à Caracas; les scientifiques mettent en garde contre une destruction à grande échelle

* Des dizaines de bâtiments se sont effondrés, selon la présidente par intérim Rodriguez

* Trump propose l'aide des États-Unis, qualifiant le nombre de morts de « dévastateur »

* « On se serait cru dans un film d’horreur », raconte un survivant devant un bâtiment effondré

(Ajout de détails sur les personnes portées disparues au paragraphe 10) par Vivian Sequera et Mayela Armas

Deux puissants séismes ont frappé le Venezuela mercredi, faisant au moins 32 morts et 700 blessés après l'effondrement de dizaines de bâtiments, réduits à des tas de béton et d'acier brisés, dans la capitale Caracas et ses environs.

Un séisme de magnitude 7,2 a frappé à environ 160 km (100 miles) à l’ouest de Caracas, suivi moins d’une minute plus tard par une secousse de magnitude 7,5, selon l’U.S. Geological Survey (USGS).

L’USGS, qui utilise des modèles prédictifs pour estimer le nombre de victimes, a déclaré que celui-ci s’élèverait très probablement à plusieurs milliers, avec une forte probabilité de dépasser les 10 000.

Des images vidéo montraient des secouristes se frayant un chemin à travers les décombres d'un immeuble effondré dans la capitale à la tombée de la nuit, tandis que des proches désemparés cherchaient de l'aide pour leurs proches qu'ils pensaient coincés sous les décombres. Plusieurs survivants en état de choc ont été évacués, certains sur des civières.

« Quand nous sommes descendus, la scène ressemblait à celle d’un film d’horreur », a déclaré Maria Alejandra, une résidente d’un immeuble voisin, qui n’a pas donné son nom de famille.

« Nous avons dû escalader les décombres et tout le reste. Le concierge avec le bébé et tous les voisins qui descendaient. Mais de cet immeuble, je n’ai vu qu’une seule famille réussir à sortir. »

La présidente par intérim Delcy Rodriguez a précisé que les premiers bilans ne tenaient pas compte des victimes de l’État de La Guaira, le plus touché, situé près de Caracas et où se trouve l’aéroport de la ville, qui avait été fermé.

« Des dizaines d’immeubles se sont effondrés, et nous menons actuellement des opérations de sauvetage très intenses pour sauver autant de vies que Dieu nous permettra d’en sauver », a-t-elle déclaré lors d’une intervention à la télévision d’État peu avant 1 heure du matin, heure locale (0500 GMT), jeudi.

« Je tiens également à dire qu’il s’agit d’une véritable tragédie. D’ici, nous adressons notre message de solidarité, et aux familles qui ont perdu des proches, nous réaffirmons nos condoléances et notre soutien en ces moments difficiles. »

Un site web créé pour recenser les personnes disparues et mis en ligne sur X par des dirigeants de l’opposition vénézuélienne, dont beaucoup se trouvent à l’étranger, recensait plus de 6 600 personnes portées disparues peu après 2 h du matin, heure locale (06 h 00 GMT).

De nombreux Vénézuéliens se trouvaient chez eux lorsque les séismes ont frappé dans l’après-midi, un jour férié.

« Il y a eu un fracas très violent. Des objets sont tombés dans la maison, notamment des cruches qui se trouvaient dans le réfrigérateur. Je n’ai jamais rien vécu de tel », a déclaré Coro Martinez, 56 ans, qui vit dans l’est de Caracas.

TRUMP PROPOSE SON AIDE APRÈS UN « BILAN DÉVASTATEUR »

Des répliques ont continué de secouer la capitale jusqu’aux premières heures de jeudi.

Mme Rodriguez a déclaré que le pays se concentrait sur les opérations de sauvetage, notamment l’arrivée dans les prochaines heures d’équipes de secours venues d’autres pays, tout en remerciant plusieurs dirigeants, dont le président américain Donald Trump.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, M. Trump a déclaré que les États-Unis étaient prêts, disposés et capables d’apporter leur aide face à cette catastrophe.

« Les deux séismes majeurs qui viennent de frapper le formidable peuple vénézuélien sont tous deux d’une ampleur considérable et ont fait un nombre dévastateur de morts », a déclaré M. Trump, qui avait ordonné la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro lors d’un raid violent en janvier.

LES HABITANTS SE RUENT DANS LES RUES

Wilmer Azuaje, un ancien député vénézuélien, a filmé le moment où le séisme a frappé l’aéroport de Maiquetía, provoquant l’effondrement de murs et soulevant des nuages de poussière.

« À tous, la situation que nous vivons ici est grave. Un séisme de forte magnitude. Regardez dans quel état tout se trouve », a-t-il déclaré tout en filmant la scène.

Une alerte au tsunami a été émise, mais rapidement levée une fois le danger écarté.

Partout à Caracas, qui avait déjà été frappée par un séisme meurtrier de magnitude 6,3 en 1967, les habitants se sont précipités pour évacuer les lieux alors que les bâtiments tremblaient.

« Dès que ça a commencé, on a entendu des gens crier », a raconté Astrid Ramirez, une attachée de presse de 41 ans vivant dans l’ouest de Caracas. « Tout le monde dévalait les escaliers. »

Maria Romero, une retraitée de 80 ans vivant dans le sud de Caracas, a expliqué que la police l’avait aidée à sortir de chez elle. « Ce séisme était horrible, bien pire que celui de 1967 », a-t-elle déclaré.

Une autre habitante, une employée de bureau de 41 ans qui a souhaité rester anonyme, a déclaré avoir reçu une alerte sismique sur son téléphone juste avant que les secousses ne s’intensifient.

« Au moment où j’ai pris mon téléphone et que j’ai commencé à écouter le message, j’ai d’abord ressenti de légères secousses. Puis, en moins de deux secondes, tout s’est mis à bouger. » Les dirigeants de pays tels que le Salvador, la République dominicaine, le Brésil et l’Espagne ont exprimé leur soutien et leur sympathie, tandis que le Département d’État américain a indiqué qu’il était en contact avec les autorités vénézuéliennes et qu’il mobilisait des secours.

L'ambassade des États-Unis à Caracas a indiqué qu'elle suivait de près les conséquences du séisme et a exhorté les citoyens présents dans le pays à se mettre à l'abri.

Le Venezuela se trouve dans une zone sismique active, à la jonction de la plaque des Caraïbes et de la plaque sud-américaine.

Selon l’USGS, environ 30 000 personnes ont trouvé la mort lorsqu’un puissant séisme a provoqué des destructions massives dans les villes de Mérida et de Caracas en 1812.

LES HÔPITAUX SE PRÉPARENT À ACCUEILLIR LES BLESSÉS

À l’Hospital de Clínicas de Caracas, le personnel a été invité à doubler ses effectifs pendant le service de nuit afin d’aider à soigner les blessés, a indiqué un employé de l’établissement. Les cours ont été annulés pour le reste de la semaine, tandis que les autorités commençaient à dresser le bilan des dégâts.

Les infrastructures pétrolières du Venezuela ne semblaient pas avoir été immédiatement touchées par les secousses. Les autorités de protection civile de Maracaibo, près du grand pôle pétrolier du lac Maracaibo, ont indiqué qu’aucun blessé n’avait été signalé, et un employé de la raffinerie d’El Palito, près de Morón — l’épicentre du séisme —, a déclaré qu’aucun dégât n’avait été constaté sur le site.

La compagnie pétrolière britannique Shell, qui étudie actuellement l’exploitation de gisements de gaz au Venezuela, a indiqué que tous ses employés présents dans le pays avaient été localisés et qu’aucun n’était blessé.

Une source a souligné qu’une coupure de courant prolongée pourrait affecter les niveaux de production de brut jusqu’à ce que le service soit rétabli. Le ministère vénézuélien du Pétrole, la compagnie pétrolière d’État PDVSA PDVSA.UL et son principal partenaire étranger, Chevron CVX.N , n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.