Deux pétroliers attaqués par des drones ukrainiens en mer d'Azov-gouverneur

Deux pétroliers ont été attaqués par des drones ukrainiens en mer d'Azov, a déclaré jeudi le gouverneur de la région russe de Rostov.

"Les équipages des pétroliers ont été évacués. Un incendie s'est déclaré à la suite de l'attaque par drone. Sur l'un des navires, le feu brûle toujours, tandis que sur l'autre, il a été complètement éteint", a précisé le gouverneur Yury Slyusar sur Telegram.

Depuis le début de la semaine, l'Ukraine a intensifié ses frappes contre les pétroliers de la "flotte fantôme" russe qui acheminent du carburant vers la Crimée, Kyiv redoublant d'efforts pour isoler la péninsule occupée par la Russie.

Les unités de défense aérienne ont abattu 73 drones ukrainiens au cours de la nuit, a indiqué le ministère russe de la Défense.

Dans la région russe de Tver, un dépôt de pétrole a pris feu à la suite d'une attaque de drone, a pour sa part indiqué le gouverneur par intérim local Vitaly Korolyov, ajoutant que l'incendie avait été maîtrisé et que personne n'avait été blessé.

(Bureaux Reuters, Version française Benoit Van Overstraeten, édité par Benjamin Mallet)