Deux nominations à la direction de CNH
information fournie par Zonebourse 02/01/2026 à 14:40
"Ces nominations renforcent l'engagement de CNH envers l'excellence opérationnelle, l'innovation et une gouvernance solide, alors que la société continue de stimuler la croissance et la transformation à travers ses opérations mondiales", explique le constructeur de machines agricoles et de construction.
Succédant à Carlos Santiago, Carlo Materazzo assume le poste de directeur de la production, responsable des opérations globales industrielles pour l'agriculture dans cinq régions et 15 pays. Il apporte plus de 20 ans d'expérience internationale dans la fabrication, les opérations et la logistique.
Succédant à Roberto Russo, Britton Worthen rejoint CNH en tant que directeur juridique et conformité, apportant une vaste expérience en stratégie juridique, conformité et gouvernance d'entreprise. Il occupera également le poste de secrétaire du conseil d'administration.
Valeurs associées
|9,225 USD
|NYSE
|0,00%
|11,140 USD
|NYSE
|-2,62%
