Deux navires ont coulé près d'Ormuz après avoir été touchés par des projectiles, dans un contexte de recrudescence des attaques

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* Flambée des attaques dans le détroit d'Ormuz au cours des dix derniers jours

* Trois navires ont été coulés depuis le début de la guerre entre les États-Unis et l'Iran, selon les données disponibles

* Téhéran déploie de nouvelles tactiques contre les navires, selon des responsables iraniens

(Mise à jour avec le naufrage d'un vraquier et un commentaire)

par Jonathan Saul et Renee Maltezou

Un porte-conteneurs et un vraquier ont tous deux coulé près du détroit d’Ormuz au cours des dernières 24 heures après avoir été touchés par des projectiles lors d’incidents distincts, ont déclaré mercredi des responsables du secteur maritime.

Les attaques autour de cette voie navigable se sont multipliées au cours des dix derniers jours , l’Iran affirmant qu’il intensifie ses frappes en réponse au blocus américain de ses ports et aux sanctions plus sévères mises en place le mois dernier.

Le GFS Pride, battant pavillon singapourien, un petit porte-conteneurs d’une capacité de 2 824 unités équivalentes à 20 pieds (TEU), a coulé alors qu’il traversait le détroit, selon des sources de la sécurité maritime.

“Le GFS PRIDE a subi des avaries et un incendie à bord, et a depuis coulé. Les 21 membres d’équipage ont tous été évacués sains et saufs. Aucun blessé n’a été signalé”, a déclaré mercredi l’Autorité maritime et portuaire de Singapour (MPA) dans un communiqué, ajoutant que le navire traversait le détroit mardi.

Dans un autre incident, le Cape Dao, battant pavillon d’Antigua-et-Barbuda, a coulé près du détroit, plusieurs semaines après avoir été touché par un projectile le 23 septembre, selon des données publiées mercredi par l’Organisation maritime internationale (OMI), l’agence des Nations unies chargée du transport maritime.

Un membre d’équipage a été tué, les autres ayant été évacués immédiatement après l’impact, ont indiqué des sources maritimes.

Son gestionnaire, Peonies Shipmanagement FZE, basé aux Émirats arabes unis, n’a pas pu être joint immédiatement pour commenter l’information.

Le GFS Pride et le Cape Dao sont respectivement le deuxième et le troisième navire à avoir coulé depuis le début de la guerre entre les États-Unis et l’Iran , le 28 février, selon une analyse des données de l’OMI sur les accidents maritimes.

“L’Autorité maritime et portuaire de Singapour (MPA) est profondément préoccupée par la poursuite des attaques contre la navigation marchande dans le détroit d’Ormuz”, a déclaré l’autorité singapourienne.

“Ces attaques sont non provoquées, injustifiables et constituent une violation du droit international.”

GFS Ship Management FZE, le gestionnaire du GFS Pride basé aux Émirats arabes unis, n’a pas pu être joint immédiatement pour commenter.

“Ces derniers incidents soulignent la menace persistante qui pèse sur la navigation marchande transitant par le détroit d’Ormuz”, a déclaré mercredi la société de gestion des risques maritimes MARISKS.

“Cette menace ne se limite pas aux pétroliers: des porte-conteneurs et des vraquiers ont également subi de graves dommages.”

L’IRAN RENFORCE SON ÉTREINTE

Une forte escalade des menaces pesant sur la navigation commerciale dans et autour du détroit d’Ormuz, par lequel transitait environ un cinquième du commerce mondial de pétrole et de gaz naturel liquéfié avant la guerre, a exacerbé les inquiétudes concernant la sécurité de cette voie navigable.

Téhéran cherche à renforcer son emprise sur cette voie navigable depuis les frappes américaines et israéliennes contre l’Iran le 28 février, en restreignant le transit afin d’exercer une pression sur Washington.

L’Iran déploie de plus en plus de nouvelles tactiques contre les navires transitant par le détroit, cherchant ainsi à maintenir les prix du pétrole à un niveau élevé et à influencer les élections de mi-mandat aux États-Unis, ont déclaré deux hauts responsables iraniens à Reuters.

Si l’Iran et les États-Unis ont concentré leurs attaques sur les pétroliers, des navires de fret et des porte-conteneurs ont également été attaqués, immobilisés ou coulés.

Le porte-conteneurs Safeen Prestige, battant pavillon maltais, a été touché par un projectile en mars et a ensuite coulé au nord du détroit d’Ormuz.

Les Gardiens de la révolution iraniens ont attaqué et saisi le porte-conteneurs MSC Francesca en avril.