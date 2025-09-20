Deux corps retrouvés dans la recherche des travailleurs de Freeport Indonesia piégés dans la mine, selon des rapports

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les médias indonésiens ont rapporté que deux corps ont été retrouvés dans le cadre des recherches menées pour retrouver sept travailleurs de Freeport Indonesia coincés sous terre dans une importante mine de cuivre depuis le 8 septembre en raison d'importantes coulées de boue.

L'équipe est toujours à la recherche des autres travailleurs et le processus d'identification commencera à l'arrivée de la police, ont déclaré les médias citant un porte-parole de la société.

Les représentants de Freeport Indonesia FCX.N et de la police locale n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Après l'incident survenu à Grasberg, l'une des plus grandes mines de cuivre du monde, Freeport a suspendu ses activités dans le principal bloc de production de la mine, a déclaré cette semaine Tri Winarno, haut fonctionnaire du ministère indonésien des mines. Il a ajouté que des sites plus petits étaient opérationnels.

Outre les cinq Indonésiens, les travailleurs comprenaient un Chilien et un Sud-Africain, a déclaré Tri.